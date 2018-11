Magnus Carlsen - Fabiano Caruana: 2-0 (pågår fortsatt)

Etter tolv strake remiser i langsjakk skulle alt avgjøres i enten hurtigsjakk, lynsjakk eller armageddon. Magnus Carlsen og Fabiano Caruana skulle først prøve å avgjøre kampen med fire hurtigsjakk-partier, og nordmannen sikret seg en viktig seier i det første partiet.

I andre parti, med sorte brikker, opparbeidet igjen Carlsen seg en fordel. På det 27. trekket skjøt pila til høyre, med 1,6 bonde i favør Carlsen.

Etter et hvitt hestetrekk ble fordelen enda større for nordmannen, og da skjønte etter hvert Caruana at også det andre slaget var tapt.

– Magnus er i ferd med å knuse Caruana i dette omspillet. Han trenger bare en seier til, eller en remis for å bli verdensmester!, sa NRK-programleder Line Andersen.

– Tør ikke juble ennå

Carlsens manager tør derimot ikke ta seieren på forskudd.

HARDT PRESSET: Fabiano Caruana må vinne det tredje partiet. Foto: Tolga Akmen / AFP

– Han har spilt utrolig bra. Han har greid å slippe seg løs, men jeg tør juble skikkelig ennå. Men det ser selvfølgelig bra ut, sier Espen Agdestein.

Den britiske stormesteren Nigel Short har latt seg imponere av Carlsens spill.

– Han har vist at han er en mye bedre hurtigsjakkspiller enn Caruana, så om han tar seieren er det fortjent. Jeg synes synd på Caruana, men du er nødt til å prestere hele tiden. Presset har blitt for mye for han, og det ble en kollaps i andre parti, sier han.

Lang tenketid i første parti

I det første partiet var det Carlsen som dundret til fra start.

– Magnus Carlsen går for seier nå!, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae da pila viste 0,6 i fordel da duellantene bare hadde tatt 10 trekk.

Caruana bruke svært lang tid på sine trekk i åpningen, og på sitt 19. trekk måtte amerikaneren tenke over fem minutter før han flyttet hesten sin fra D6 til B5. Da skjøt pila i favør Carlsen.

OVERTAK: NRKs sjakkeksperter mente Carlsen opparbeidet seg et tidlig forsprang. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette er en vunnet stilling nå, og jeg tror Carlsen har sjansen til å ta en uhyre viktig seier, sa Bae.

Men også Carlsen tok seg god tid, og på det 24. trekket brukte han over ni minutter.

– Tiden gir grunn til bekymring. Plutselig er det Caruana som har en voldsom fordel på tiden. Dette er en farlig situasjon for Magnus, sier Bae.

Så gikk det unna med flere kjappe trekk, og det endte med et tårnsluttspill. Carlsen tok tilbake overtaket, Caruana kom plutselig i voldsom tidsnød igjen, og han maktet ikke redde remis på slutten. Da kunne nordmannen reise seg opp og knytte neven i triumf.

– Det her er typisk hurtigsjakk, at det kommer feil. Det så jo ikke ut som om Magnus skulle vinne, men så vant han, sa Carlsens manager Espen Agdestein.

TENKTE LENGE: Fabiano Caruana brukte mye tid tidlig. – Disse minuttene kan bli avgjørende, sa NRKs sjakkekspert Atle Grønn. Foto: Tolga Akmen / AFP

– Caruana nede for telling

Sjakkpresident Morten L. Madsen er på plass i London, og han kunne juble for norsk seier i første parti.

IMPONERT: Sjakkpresidenten var imponert over Carlsens første parti. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Dette var fryktelig spennende. Jubelen sto i taket da han satte ballen i mål. Men det er tre partier igjen, så vi får holde jubelen litt tilbake, sa han rett etter det første norske vinnerpartiet.

Madsen mener Carlsen ga Caruana en skikkelig trøkk.

– Magnus viser styrke. Han presset på fra start, og Caruana virker litt ute av fatning. Nå er han nede for telling, og Magnus kommer ikke til å gi seg.

Nervøs lillesøster

Magnus sin lillesøster, Ingrid Øen Carlsen, sitter i NRKs sjakkstudio under de avgjørende partiene. Hun innrømte at pulsen var høy før første parti.

– Jeg tror jo at han kommer til å vinne, men jeg har ganske mange sommerfugler i magen, sa hun før det første trekket var tatt.

Utover i åpningspartiet ble hun derimot litt roligere på vegne av storebroren.

– Han har fått mer erfaring, og mer rutine. Han har blitt eldre, og jeg tror han har fått mer ro, som hjelper han, sier hun.

Da broren knyttet neven og jublet ut mot publikum i London etter det første partiet, pustet også lillesøsteren lettet ut i studio.

– Dette var ekstremt deilig. Endelig en seier!, sa Øen Carlsen.