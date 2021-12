Sesongen over for alpintalent (21)

Alpinist Marte Monsen (21) er ferdigkjørt for sesongen. 21-åringen falt under europacuprennet i Andalo for to uker siden og har nå fått konstantert noen avrevne leddbånd i kneet.

Det skriver hun selv på Instagram.

– «Det lille krasjet» jeg hadde var ikke så liten likevel, innleder hun innlegget med.

– Hele min første verdenscupsesong er over..Det var et sjokk, og slett ikke noe vi forventet, skriver hun videre.

21-åringen anses som et stort talent og vant europacupen sammenlagt forrige sesong.

Monsen ble da medlem av en eksklusiv klubb med alpinister som har vunnet den ettertraktede Europacup-pokalen, med blant andre Atle Lie McGrath i 2020, Maren Skjøld og Bjørnar Neteland i 2016 og Aleksander Aamodt Kilde i 2013.