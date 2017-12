Ettersom oppgjøret mellom Viswanathan Anand og Xiangzhi Bu endte i kjapp remis, ble det tidlig klart at Carlsen kunne vinne VM-gull med foll pott mot Grisjtsjuk. Det var lettere sagt enn gjort.

Grisjtsjuk satte nemlig Carlsen under voldsomt press fra start, og 27-åringen maktet ikke å svare.

– Jeg spilte veldig dårlig ganske tidlig. Og etter det var det oppoverbakke. Jeg tror jeg fikk litt sjanser, men jeg greide ikke ta dem, sier Carlsen rett etter partiet.

– Det er veldig skuffende med tanke på at jeg ledet til siste slutt, men sånn er det, fortsetter han.

Tapet gjorde at gullet glapp, til tross for at Carlsen altså ledet frem til siste parti. Jan Nepomnjasjtsjij, Vladimir Fedosejev og Anand kom seg alle på 10,5 poeng – halvpoenget mer enn Carlsen.

Ratingsnittet til motstanderne hittil i VM gjorde at det var Fedosejev og Anand som møttes i gullduell. Den gikk sistnevnte seirende ut av.

Delte ledelsen med Anand

Tidligere i ettermiddag var Carlsen aldri i nærheten av å beseire Vladislav Artemjev (19).

– Jeg spilte dårlig i åpningen. Heldigvis spilte ikke han så ambisiøst som han kanskje burde. De siste par rundene har vært så som så, oppsummerte Carlsen.

Viswanathan Anand vant sitt parti og hadde dermed like mange poeng som Carlsen før siste runde. I tillegg haddde seks spillere bare halvpoenget mindre.

Blid for remis

I dagens tredje parti satte kinesiske Hao Wang opp en solid forsvarsmur, noe som gjorde at Carlsen måtte ta til takke med remis.

Det var ikke Wang så rent lite fornøyd med:

SÅ BLID: For remis. Du trenger javascript for å se video. SÅ BLID: For remis.

– Carlsen driver med noe helt annet

Før partiet mot Wang, fikk daværende VM-leder Vladimir Fedosejev kjenne på hvordan det kan være å møte en Carlsen på gulljakt.

– Carlsen driver med noe helt annet enn de andre spillerne, utbrøt sjakkekspert Atle Grønn, etter at Carlsen nok engang forbløffet både motstanderen og publikum.

Etter at flere av gullmotstanderne holdt hverandre til remis, gikk Carlsen opp i ledelsen i VM etter en jevn og lang kamp der han til slutt overlistet seige Fedosejev.

– Det er helt utrolig, han er blitt lurt, utbrøt sjakkekspert Torstein Bae om Carlsens geniale spill.

AVGJØRELSEN: Se hvordan Carlsen lurte Fedosejev. Du trenger javascript for å se video. AVGJØRELSEN: Se hvordan Carlsen lurte Fedosejev.

Stillingen i VM i hurtigsjakk Ekspandér faktaboks Vishy Anand 10,5p Vladimir Fedosejev 10.5p Jan Nepomnjasjtsji 10,5p Xiangzhi Bu 10p Aleksandr Grisjtsjuk 10p Boris Savtsjenko 10p Rauf Mamedov 10p Magnus Carlsen 10p Gadir Guseinov 10p ... Johan-Sebastian Christiansen 7p

Sliteseier i første parti

Sjakkgeniet åpnet skjebnedagen i Riyadh med en sliteseier over en av VMs store overraskelser, Levan Pantsulaia. Samtidig avga flere av de største gullmotstanderne poeng. Dermed tok nordmannen innpå i gullkampen, men han var likevel ikke fornøyd med måten det skjedde på.

– Det var ikke så mye annet enn resultatet å ta med seg fra partiet, mente han.