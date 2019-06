– Det vart etter kvart ein veldig behageleg dag på jobben. Ganske tidleg følte det som det var teknisk så og sei vunne, seier Carlsen til TV 2 etter sigeren mot kinesaren Yu Yangyi i det åttande partiet.

Kort tid etterpå vart det også klart at dette gav han hans andre samanlagtsiger i turneringa, da Levon Aronian tapte, mot fjorårets vinnar Fabiano Caruana, i sitt parti.

Dermed kan han ikkje ta att nordmannen samanlagt. Carlsen står med imponerande 13 av 16 mogelege poeng.

Manglar ikkje motivasjon

Carlsen sjølv spelte overlegent i sitt åttande parti. Og i det 44 trekk måtte kinesaren gi opp. Dermed vann Carlsen sitt andre parti i klassiske sjakk i denne turneringa, etter at dei seks andre parti har enda i armageddon.

– Ja, veldig herleg. Pluss ein er bra. Pluss to er ikkje verst. Og med alle armageddonane gjere jo dette til ei strålande turnering, seier Carlsen til TV 2.

Men sjølv om samanlagdsigeren er i boks, har ikkje Carlsen tenkt å gjere det enkelt for Fabiano Caruana i det siste partiet fredag.

SUPERDUELL: Sjølv om Carlsen har vunne, manglar det ikkje på motivasjon før meistermøte med Fabiano Caruana i siste parti. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Uansett, så er det noko å spele for. Så det er ikkje noko problem med motivasjonen. Eg er ikkje ferdig, seier 28-åringen frå Lommedalen.

For etter VM i vinter, der dei to spelte utruleg jamt mot kvarandre, er ein ny siger over Caruana noko som fristar.

– Det viktigaste er å vinne turneringa. Men eg har veldig lyst å slå Caruana og. Om eg slår han i morgon, så er det prikken over i'en, understrekar nordmannen ovanfor TV 2.

Carlsen vann turneringa i Stavanger sist i 2016. I fjor var det Caruana som vann.

Held fram sigersrekkja

Carlsen opna igjen uventa og kreativt mot sin motstandar Yu Yangyi i Stavanger, der nordmannen i dag spelte med kvite brikke.

SLEIT: Yu Yangyi fekk det tungt mot Magnus Carlsen i det åttande runden av Norway Chess. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

TV 2 sine ekspertar skildra etter kvart partiet som kaotisk og Yu måtte bruke lang tid på sine trekk. Etter 20 trekk uttalte Carlsen sjølv at han følte han stod godt.

Og medan klokka tikka for kinesaren stod nordmannen med sine brikke sterkare og sterkare for kvart trekk, medan Yu sleit med å få til noko som helst.

Til slutt var det ingen tvil. Carlsen vann også det åttande partiet.

I turneringen i Stavanger har seks av dei sju kampane nordmannen har spelt i, enda med armageddon. Carlsen har gått sigrande ut av alle parti.

Magnus Carlsen hadde før møtet med kinesiske Yu Yangyi spelt 65 parti utan tap og han har vunne alle dei siste turneringane som han har deltatt i dette året.