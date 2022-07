Carlsen med nytt mål etter VM-nei – ekspert er skeptisk

Magnus Carlsen valde nyleg å takke nei til ein ny VM-kamp mot Jan Nepomnjasjtsjij, som i utgangspunktet skulle møtt kvarandre i sjakk-VM tidleg i 2023.

No får han i staden sett nye mål, og eitt av dei er sjakk-OL. Det har nettopp starta i Chennai i India.

Carlsen fortel han har tru på det norske laget.

– Eg synest det er superspennande, det her. Vi har det beste laget på papiret nokosinne, og det er sjølvsagt synd at eit par av dei beste laga av ulike grunnar ikkje kan delta. Det er klart for oss at det eigentleg er berre eitt lag som er på papiret sterkare enn oss, og det er USA, seier Carlsen til NRK.

Han meiner det er viktig for dei å ha god lagånd, halde hovudet oppe og vere positive dersom dei skal vinne.

– Det er ei lang turnering, så det kjem sikkert til å vere oppturar og nedturar, både for laget og individuelt for folk. Du er eit lag og du treng at alle er med og føler at dei er ein del av det og bidreg. Det blir kjempespennande, seier verdseinaren.

SISTE VM: Møtet med Jan Nepomnjasjtsjij i sjakk-VM 2021 er førebels hans siste meisterskapar. Foto: Kamran Jebreili / AP

– Ekstremt vanskeleg

Men i tillegg til å delta i sjakk-OL, har han også eit anna mål. Men akkurat det innser Carlsen blir vanskeleg, sjølv for han. Den norske sjakkstjerna ønskjer nemleg å nå 2900 ratingpoeng.

– 2900 veit eg er ekstremt vanskeleg. Det er klart meir sannsynleg at eg ikkje greier det enn at eg faktisk greier det. Det er meir ei målsetjing eg har til å motivere meg for å gjere dei rette tinga når eg speler turnering, rett og slett, fortel 31-åringen.

Han innrømmer at dersom han skal klare det, så må han vere på topp kvar gong han speler eit sjakkparti.

– Eg vil ikkje på ein måte rekne med at eg kjem til å ha to–tre turneringar på kort tid, der eg presterte i nærleiken av 3000 som eg gjorde i 2019. Det meir realistiske er å over tid vere heilt på topp. Då trur eg at eg kan spele på eit nivå som i alle fall er i nærleiken. Anten eg når det målet eller ikkje, for min del er det ikkje så farleg. Det handlar mest om å motivere meg sjølv til å spele langsjakk, innrømmer Carlsen.

Carlsens rating er førebels på 2864.

Ekspert skeptisk til målet

NRKs sjakkekspert Atle Grønn meiner det er eit bra mål, men han er usikker på om sjølv Carlsen klarer å oppnå det.

– Etter han annonserte det målet har han kanskje teke tre poeng. Så det er milevis fram. Rangeringa hans er snitta av prestasjonane han har gjort. For å nå 2900, så har han ikkje råd til 2850-prestasjonar, meiner Grønn.

SKEPTISK: NRKs sjakkekspert Atle Grønn. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Han fortel at i ei nyleg turnering i Zagreb, der Carlsen vann, gjekk ikkje han opp i rating, men han gjekk ned.

– Det held ikkje å vinne desse turneringane, men du må vinne overlegent, seier Grønn.

– Det er fint at han har eit mål, altså. Men det verkar ikkje veldig realistisk, seier han.

Kollegaen hans i NRKs sjakkstudio, Torstein Bae, meiner også at det skal bli tøft for Carlsen å nå målet.

– Eg synest ny fase er bra uttrykk. No gir han frå seg langsjakk-trona, og i staden siktar han seg inn på å bli det desiderte nummeret éin på rankinga. Så får vi sjå om han klarer det. I OL kjem han til å spele mot lågare rangerte motstandarar, seier Bae og held fram:

– I nokre samanhengar kan han spele med svart mot folk som er klart lågare rangert, men som likevel er rutinerte stormeistrar og er fornøgd med å spele remis mot Magnus. Då må han spele veldig smart for å klare å vinne utan å ta for stor risiko, seier Bae.

SPENT: Torstein Bae gler seg til å følgje den nye fasen i Carlsens sjakkarriere. Foto: Erik Johansen / NTB

Sjakk-OL er den store meisterskapen for lagsjakk. Det kjem til å vere rundt 180 land som deltek, men land som Frankrike, Russland, Kina og Ukraina blir ikkje å sjå i meisterskapen av diverse grunnar. Mykje har naturleg nok med Russlands invasjon av Ukraina.

Sjakk-OL går føre seg frå 28. juli til 10. august. I kategorien open klasse stiller følgjande sjakkprofilar: Magnus Carlsen, Aryan Tari, Jon Ludvig Hammer, Johan-Sebastian Christiansen og Frode Urkedal.

Desse stiller i kvinneklassen: Monika Machlik, Sheila Barth Stanford, Edit Machlik, Alena Ayzenberg og Maud Rødsmoen.

Noregs sterkaste prestasjon i meisterskapen har vore 5. plass i 2016.

Det norske laget er rangert som nummer tre av alle landa.