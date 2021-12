Carlsen med ny knusende seier – «Nepo» slaktes av ekspert

Artikkelen oppdateres!

Nå står verdenseneren fra Norge med fem poeng i VM-sammendraget og har hele to poeng mer enn sin russiske motstander. Førstemann til 7.5 poeng vinner VM.

– Jeg er veldig fornøyd. Begge var litt slitne etter det tunge partiet for et par dager siden. Jeg prøvde å gjøre det enkelt, men klarte å sette ham i problemer, sier Carlsen til NRK.

Det betyr at Carlsen allerede har en finger på VM-pokalen når seks partier gjenstår.

– Dette ser ut til å bli en festdag for alle norske sjakkfans, sa NRKs sjakkekspert Torstein Bae da partiet gikk mot slutten.

Mens Bae hyllet sjakkesset fra Lommedalen, var han alt annet enn imponert over motstanderen fra Brjansk i Russland.

– Det er noe av det dårligste vi har sett av en VM-motstander, konkluderte Bae.

– En slagen mann

SMIL: Jan Nepomnjasjtsjij smilte selvsikkert før partiet. Dessverre for russeren ble partiet en fiasko. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Dette er det andre strake partiet med hvite brikker som ender med Carlsen-seier. Og i likhet med fredagens rekordparti, ble også søndagens duell et parti for historiebøkene – dessverre i negativ forstand for Carlsens motstander:

Nordmannen åpnet partiet aggressivt og gikk rett i strupen på Nepomnjasjtsjij. Men i stedet for å gå i forsvarsposisjon, valgte den russiske motstanderen et motangrep som feilet fullstendig.

Nepomnjasjtsjij så tidlig hvor det hele kom til å ende. Han satt flere ganger med ansiktet i hendene og smilte nesten av hvor dårlig det gikk.

– Å spille på det nivået han gjør her skal han slite med å forsvare. Han fremstår som en slagen mann, utbrøt Bae.

Etter 3,5 timer og 46 trekk var partiet over. Tirsdag har spillerne hviledag.

Jan Nepomnjasjtsjijs trekk gjør stort utslag på pila til fordel Magnus Carlsen Du trenger javascript for å se video.

To sjokkerende «Nepo»-trekk

Det åttende partiet ble et mareritt fra start til slutt for Nepomnjasjtsjij: Allerede i det 9. trekket gjorde han en av to store feil da han flyttet bonden sin til h5 – et trekk som fikk Torstein Bae og Maud Rødsmoen i sjakkstudio til finne frem de store ordene:

– Det er et uhyre dristig trekk av «Nepo». Det er nesten å miste hodet, utbrøt Bae og fikk støtte av Rødsmoen:

– Det er sjokkerende. Han går rett i strupen på Magnus.

Pila fløy i samme sekund langt over på Carlsens side, og da den norske verdenseneren kom tilbake til brettet, kikket han lenge på brettet før han til slutt kostet på seg et ørlite smil.

Trekket gjorde nemlig at russerens konge sto veldig utsatt til i sentrum.

Nepomnjasjtsjijs niende trekk Du trenger javascript for å se video.

Hviledag mandag

Etter hvert som partiet utviklet seg ble det tydelig at nordmannen hadde full kontroll. Carlsen forsvarte seg på mesterlig vis, og da Nepomnjasjtsjij flyttet bonden sin til b5 i trekk nummer 25, var partiet nesten avgjort.

– Dette er bare et av mange dårlige trekk fra Nepo i dag, konstaterte NRKs sjakkekspert.

Heldigvis for russeren får de to sjakkessene en hviledag igjen mandag. Klarer han å slå tilbake med hvite brikker? Svaret får vi på tirsdag fra klokken 13.15 på NRK.

Klikk deg rundt i det åttende partiet under.