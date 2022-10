Carlsen med maktdemonstrasjon – klar for VM-semifinale

Carlsen til semifinale i VM i fischersjakk

Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura er klar for semifinale i VM i fischersjakk. Senere torsdag møtes de over brettet for å avgjøre hvem som vinner gruppen og får antatt lettest motstand i semifinalene.

Nordmannens avansement ble klart etter en seier over Vladimir Fedosejev. Russeren strakk til slutt frem hånden og erklærte nederlag.

Carlsen fikk tidlig en fordel i partiet mot Fedosejev, og til slutt var det ingen tvil om hvem som skulle vinne. Til slutt viste pila over syv bønder fordel for 31-åringen.

– Det som ble avgjørende var at han ikke kunne rokere. Jeg kunne gjøre det, mens han ble «stuck» i midten, sier Carlsen til NRK etter seieren.

I den andre gruppa har Nordinbek Abdusattorov (18) briljert med ni av ti mulige seiere. Carlsen antyder at det kan være lurt å vinne egen pulje for å unngå usbekeren.

– Det er mye ære, gruppeseier og sånn som det har sett ut til nå kan det være en fordel å møte den ene og ikke den andre fra den andre pulja, sier Carlsen.