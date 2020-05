Carlsen med historisk seier i egen turnering

– Det som er bekymringsverdig, er at jeg har tapt fryktelig mange partier, sier Magnus Carlsen til TV 2.

For til tross for seier i det som er tidenes beste nett-turnering i sjakk, en turnering Carlsen selv var arrangør for, er nordmannen misfornøyd med deler av spillet. Av totalt 38 partier, tapte nordmannen 10.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Til neste gang må jeg endre på det. Denne gangen trengte jeg marginer. Jeg følte meg ikke overlegen i denne turneringen på noen som helst måte, sier Carlsen til kanalen.

Også i finalen søndag, måtte Carlsen se seg slått i ett parti.

– Ikke bra i det hele tatt

Carlsen vant riktignok det første partiet med hvite brikker. Deretter vant finalemotstander Hikaru Nakamura det neste, før Carlsen vant igjen i dagens tredje parti.

Med remis i fjerde hurtigsjakkparti, sikret Carlsen seieren. Til TV 2 forklarer han at han tror han tidvis spilte sjakk på et høyt nivå, til tross for de mange tapene.

– Jeg føler at jeg spilte veldig bra i hvit-partiene mine, type nesten klassisk sjakk-styrke. Jeg er kjempefornøyd med at jeg tok frem mitt beste spill i dag, da det gjaldt som mest, sier Carlsen selv.

Mot amerikaneren tapte Carlsen totalt tre av åtte hurtigsjakkpartier. Det merkverdige var at samtlige av de syv første partiene mellom de to, ble vunnet av spilleren med hvite brikker.

– Jeg spilte bra med hvit, men det ser ut som om jeg ikke kan forsvare meg lenger, smiler Carlsen til chess24.com etter seieren.

Tidenes beste nett-turnering

Turneringen, som har pågått siden midten av april, er den første virkelige storturneringen på nett noensinne. Samtlige spillere er i verdenstoppen. Aldri før har det vært arrangert en nett-turnering med 250.000 dollar i premiepotten, slik som i denne turneringen.

Det er også den hurtigsjakkturneringen i historien som har hatt størst premiepott.

Turneringen begynte med et seriespill hvor alle spillerne møtte hverandre. Deretter gikk de fire beste til semifinale. Carlsen vant en svært dramatisk semifinale mot Ding Liren lørdag.

Med seieren i sin egen turnering får Carlsen med seg 734.000 norske kroner.