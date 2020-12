Lillestrøm forsterker

Bare et døgn etter at Vetle Dragsnes var med på å holde Mjøndalen oppe i Eliteserien, kommer nå meldingen om at venstrebacken er klar for Lillestrøm.

Dragsnes spilte samtlige minutter for Mjøndalen denne sesongen og har skrevet en treårskontrakt med nyopprykkede Lillestrøm.

Han har tidligere vært en del av junioravdelingen i Lillestrøm.

– Jeg ble klar over interessen fra Lillestrøm i juli. Vi har hatt jevnlig dialog og noen møter. Jeg har jo vært på Åråsen siden jeg var liten gutt, og har alltid hatt en drøm om å spille for Lillestrøm. Veldig morsomt at jeg skal få til det nå, sier Dragsnes til LSKs hjemmesider.