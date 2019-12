– Det ble egentlig veldig behagelig. Det var fint å få avsluttet med et matt-angrep på den måten. Det er stygt å si det, men han gjorde flere ganger de trekkene jeg håpet på, så det var veldig greit. Jeg fikk angripe sånn som jeg ville, gliste Carlsen etter det første partiet.

For det tok bare 26 trekk før Carlsen hadde et angrep som var umulig å forsvare seg mot. Dermed vant han åpningspartiet i hurtigsjakk-VM. Det har han ikke gjort siden 2014. I fjor startet han VM med to strake tap.

– Jeg vet at det kommer tøffere tester senere. I fjor startet jeg med null av to, så det skjer i hvert fall ikke igjen, sa en fornøyd Carlsen.

Det spilles totalt 15 partier i VM i hurtigsjakk. Fem partier spilles torsdag, fem fredag og fem lørdag.

Parti 1: – En knusende seier

I det første partiet møtte Carlsen den helt ukjente kasakhstaneren Azamat Utegaliyev. I motsetning til de fleste andre spillerne i turneringen, er Utegaliyev helt uten såkalte mestertitler.

Allerede etter 12 trekk gjorde Utegaliyev en liten feil ifølge datamaskinene, men fortsatt var det mye spill som gjenstod.

Samtidig bruke kasakhstaneren tid. Da det var spilt 17 trekk hadde Carlsen brukt seks sekunder (i tillegg til de ti sekundene han fikk for hvert trekk), mens Utegaliyev hadde brukt seks minutter.

Allerede etter 18 trekk viste datamaskinene et overtak på 5,2.

– Det ser ut til å bli en knusende seier for Magnus Carlsen, sa NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

Etter 26 trekk var det også over. Magnus Carlsen startet VM i hurtigsjakk med seier.

Parti 2: Reddet seg ut av dårlig stilling

I neste parti møtte Carlsen Hrant Melkumjan, en spiller han også har møtt i de to foregående VM i hurtigsjakk.

Tidlig kom nordmannen foran på klokka. Stillingen var uavklart, og Carlsen tok en pause før han gjorde sitt 25. trekk. I flere minutter satt han og stirret ned på brikkene.

Carlsen hadde oversett dette dronningtrekket. I denne stillingen peker både løper og dronning mot den sorte bonden på h-raden. Carlsen flyttet løperen mellom, men måtte da gi fra seg h-bonden.

Men Carlsen fant feil trekk. Plutselig fikk Melkumjan et angrep på en av nordmannens bønder. Oppgitt kikket verdenseneren ut i luften før han til slutt måtte innse at bonden gikk tapt.

– Jeg merket jeg stod veldig godt, så merket jeg at jeg hadde to gode muligheter, men jeg hadde oversett svaret hans på det trekket, kommenterte Carlsen.

Carlsen reddet seg ut av den første stormen og kom til et motangrep. Dermed kunne ikke Melkumjan annet enn å godt remis etter en trekkgjentakelse.

– Praktisk sett var det vanskelig for han å vinne. Derfra og ut var det ikke noen mulighet til å vinne, så jeg er fornøyd med remis, sier Carlsen.