Carlsen måtte i dopingkontroll: – Ødelegger for United-kampen

Partiet var over etter bare 41 trekk og drøye 2,5 timer. Dette var det tredje strake remis-partiet i årets VM-match. Dermed står begge spillerne med 1,5 poeng i sammendraget.

På pressekonferansen etter partiet var Carlsen igjen i det spøkefulle hjørnet. Da han fikk spørsmål om hva han gjør utenom å sove, spise og spille sjakk under VM, svarte han at han hadde gledet seg til «supersøndag» med flere storkamper på TV.

Tre kamper på rappen

– Hadde det ikke vært for dopingkontrollen, som ødelegger det, var min første plan å se Chelsea mot Manchester United, sier han og smiler.

FÅR IKKE SETT KAMP: Magnus Carlsen må skynde seg i dopingkontrollen for å rekke Manchester United mot Chelsea. Foto: Alberto Saiz / AP

Carlsen forteller videre at han deretter planlegger å se Real Madrid mot Sevilla.

– Til slutt skal jeg se Los Angeles Clippers mot Golden State Warriors, sier han.

Carlsen er kjent for å være svært sportsinteressert. Han har tidligere vært en av verdens beste Fantasy Premier League-spillere, og har i mange år fulgt både NBA og Real Madrid tett.

Nepomnjasjtsjij lo da han hørte hvordan motstanderen skulle bruke kvelden sin.

– Det hørtes ut som en veldig god plan. Jeg kommer nok til å følge deler av den, gliser russeren.

I forbindelse med at begge spillerne skulle på dopingkontroll, spurte VG spillerne om de tror man kan få en fordel av å bruke doping i sjakk. Svaret til Magnus fikk verdenspressen til å bryte ut i latter:

– Folk tar dop for å både forberede seg og gjennomføre eksamener. Jeg antar at det vil hjelpe i sjakk også. Hvis min sjakkform stuper drastisk, kan det være at jeg begynner å eksperimentere. Men akkurat nå ser jeg ikke behovet.

PÅ VEI HJEM: Klokken 17.45 norsk tid var Carlsen ferdig i dopingkontrollen. Han får derfor trolig med seg andre omgang av storkampen. Foto: Carl Andreas Wold / NRK

– Behagelig

Nordmannen beskriver det tredje remispartiet på rad som «interessant og velspilt».

– Jeg gjorde noen stygge trekk, men det løste seg greit. Jeg klarte ikke å finne noen måter å lage problemer for ham, sier Carlsen.

Verdenseneren gjorde to store tabber i lørdagens parti, men spilte langt tryggere søndag. Han sier seg greit fornøyd med rask poengdeling.

– Sammenlignet med i går var det veldig behagelig. Det var et mer normalt parti, der hvit står litt bedre, som til slutt ender med remis, sier han.

– Hva synes du om åpningen på denne finalekampen?

– Partiet i går gikk ikke helt som jeg hadde planlagt, men svart-partiene har vært OK. Så lenge jeg ikke har åpningsproblemer er jeg fornøyd, sier Carlsen.

Carlsen med få problemer

Partiet fulgte en spansk åpning, noe begge virket godt forberedte på. De spilte lynraskt og var gjennom de ti første trekkene på snaue seks minutter. Dagen i forveien brukte de over en time på like mange trekk.

Men plutselig satte de foten på bremsen: Før trekk 21 tenkte Nepomnjasjtsjij hele 25 minutter. I denne fasen av spillet brukte også Carlsen lang tid på hvert trekk.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae mente likevel at Carlsens motstander sto bedre.

– Russeren har fått det akkurat som han vil ha det. Han er på hugget, utbrøt Torstein Bae i NRKs sjakkstudio.

Carlsen tok imidlertid trusselen med knusende ro, og litt etter litt jobbet han seg inn i partiet igjen og sikret poengdeling.

Etterlengtet hviledag

Dette er det tredje strake VM-partiet som ender med remis. Lørdagens parti ble av det dramatiske slaget, hvor «sjakkpila» svingte fra side til side. Carlsen gjorde to store tabber, men klarte likevel å dra i land poengdeling etter et solid sluttspill.

– Jeg følte ikke at jeg hadde noen store sjanser til å vinne. Jeg følte at stillingen min forbedret seg ganske mye etter hvert, men jeg kunne ikke se noen komfortabel måte å forbedre stillingen, og derfor bestemte jeg meg for å tvinge frem remis, sa Carlsen.

Mandag får spillerne en etterlengtet fridag. Dette er én av fem planlagte hviledager. Du ser tirsdagens VM-parti fra klokken 13.15 på NRK.