Carlsen må spille mot dårligere motstand: – Det kan bli et kjempeproblem

Tapene mot ukjente Adam Tukhaev og Sjamsiddin Vokhidov ga ham den verst tenkelige starten på VM. Det sendte ham til bunns på resultatlistene, og gjør at Carlsen har møtt langt dårligere rangert motstand enn sine største konkurrenter.

Oppsettet i VM gjør at spillerne som har like mange poeng møter hverandre. Spillerne med fire poeng møter hverandre, spillerne med 3,5 møter hverandre osv. Slik settes det opp så langt det lar seg gjøre. Etter to runder hadde Carlsen null poeng, og møtte Stefan Pogosjan, som har 550 færre ratingpoeng enn Carlsen.

– Magnus møtte unge spillere som egentlig ikke er kvalifiserte for turneringen, sier Torstein Bae.

Flere av konkurrentene vant forholdsvis lett mot antatt svakere motstand, og fikk to poeng til gode på Carlsen. Nå møter de også langt bedre motstandere, noe som kan avgjøre VM. Dersom tre eller flere spillere har like mange poeng, er det motstandernes rating som avgjør hvem som går til omspill.

Dersom det er to spillere som ender med for eksempel 11 poeng til slutt, vil de to uansett spille omspill mot hverandre.

Mener motstanderen går for remis

– Da holder det ikke bare å komme à jour. Magnus Carlsen må gå forbi motstanderne på poeng. Det kan bli et kjempeproblem for ham, sier Leontxo García, journalist i spanske El Pais og kommentator under VM i St. Petersburg.

– Nå møter han dårligere rangert motstand. Det er ikke en fordel mot slutten, erkjenner pappa Henrik Carlsen.

FØRSTE PARTI: Magnus Carlsen avbildet like før starten på første parti, der han tapte mot Adam Tukhaev

– Etter de to tapene skjønte jeg at han kom til å vinne mange. Han kommer til å ta igjen flere av spillerne foran, men så kommer nervene. Motstanderen hans er ofte fornøyd med remis, mens han må presse for seier. Da får vi se om han takler nervene, sier nederlandske Anish Giri til NRK.

Tror han vurderte å trekke seg

EKSPERT: Leontxo García.

Men etter de to tapene så det helmørkt ut for Carlsen. Han tapte mot en 16-år gammel internasjonal mester fra Usbekistan, og stormet ut av spillehallen.

– Det var en krise for Magnus. Der og da tror jeg at han vurderte å trekke seg. Men en så stor stjerne som han kan ikke gjøre det. Han måtte redde æren. Han fulgte opp med å ta tre poeng, men han møtte svak motstand, sier Garcia, og legger til:

– Men er det en som kan snu det, er det Magnus Carlsen. Han er et geni, sier han.

– Det er to dager igjen, og Magnus har fortsatt en mulighet. Men det er ikke i hans hender nå, sier Anish Giri.

