– Han var litt bedre, og jeg måtte utligne. Jeg klarte det greit. Det var veldig minimalt (mellom de to), sier Carlsen til pressen etter partiet.

Han var ikke nevneverdig bekymret over angrep fra Nepo.

– Jeg regner med han angriper hver gang, så det tenker jeg ikke på.

– Partiet er ikke så spennende når jeg har svarte brikker, fortsetter Carlsen.

Ekspertene i NRK-studio mente at de to spillerne så slitne ut. Men Carlsen skal prøve å være offensiv.

– Vi får se, men i utgangspunktet så skal jeg prøve, så får vi se om det går, sier Carlsen.

Det ble jevnt og spennende parti denne gangen også, og Magnus Carlsen klarte å stå imot Jan Nepomnjasjtsjijs forsøk på offensive trekk.

Dermed endte det med remis igjen, til tross for at Nepo, med hvite brikker, hadde litt press på seg. Det ble brukt 40 trekk før de to sjakkessene ble enige.

– Ypperlig resultat

For etter en rolig og behersket start, ble etter hvert brikkene rensket bort én etter én.

Da det gikk mot remis, mente Torstein Bae at dette var positivt for nordmannen. '

– Det er en ypperlig resultat for Magnus, mente Bae.

Dette betyr at Carlsen har 4 poeng, mens Nepo har 3. Vi er nå halvveis i VM i langsjakk.

Det skulle mye til å nå høydene til fredagens parti, da Carlsen vant etter 7 timer og 45 minutter med sjakk og vanvittige 136 trekk.

– Jeg klarte ikke å sove, for jeg var så lykkelig. Hele dagen har jeg tenkt at jeg er trøtt, men det er nok verre for min venn, sier Carlsen.

Carlsens seier betød at Nepomnjasjtsjij måtte svare, da det var hans tur til å ha hvite brikker.

Det var en forsiktig start fra «Nepo». Med spansk åpning var det ikke veldig aggressivt, og pila holdt seg på midten de første trekkene.

Pappa Carlsen tror ting har endret seg

Det var ikke helt uventet, da flere eksperter trodde på et langt parti etter fredagens vanvittige thriller.

Far og manager Henrik Carlsen tror at ting har endret seg etter Carlsens seier.

– En seier endrer dynamikken, men også fordi de er slitne begge to, sa pappa Carlsen.

Etter et par raske trekk, der blant annet hver deres løper ble slått ut, mente Bae at russeren hadde en fordel.

– Ingen tvil om at han har overtaket i dette partiet, sa Bae.

– Vi skal være fornøyd om han (Carlsen) klarer remis, sa han videre.

Og det gjorde til slutt nordmannen. Neste parti har mannen fra Lommedalen hvite brikker.