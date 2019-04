Carlsen herjet med motstanderne – vant prestisjeturnering

Løfshus ønsker dopingpoliti i Norge

Avtroppende langrennssjef, Vidar Løfshus, tror det ville vært nyttig med en form for «dopingpoliti» i idrettsnorge. – Jeg vil ikke si at det er løsningen, men det kan være en del av løsningen. For meg er det jo snakk om kampen om ressurser som ellers i samfunnet og i antidopingarbeidet. Men å bruke politiet her litt som et element i skremselspropaganda, er også et viktig aspekt, sier Løfshus til NTB.