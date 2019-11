Carlsen har meldt seg ut av Norges sjakkforbund

«Som indikert allerede i sommer ønsker Magnus med dette å melde seg ut av Norges Sjakkforbund, og gjerne så raskt som det er mulig. Han vil benytte anledningen til fortsatt å representere Norge som avklart med Fide (det internasjonale sjakkforbundet) og NSF på ettersommeren», skrev far og manager Henrik Carlsen i et skriv til Norges sjakkforbund.

Det siste året har vært et turbulent år for Norges sjakkforbund og Magnus Carlsens forhold. Selv om det sportslige for Carlsen har vært på det beste, så har mye av oppmerksomheten blitt rettet rundt den omdiskuterte sjakk-kongressen i sommer.

Her ble en mulig samarbeidsavtale med spillgruppen Kindred nedstemt.

– Det er et ønske han har hatt fordi han følte at forbundet med sine medlemmer foretok et strategivalg i en retning han ikke ønsket, sier Madsen til NRK.

ØNSKET TILBAKE: Magnus Carlsen er ønsket tilbake til NSF av sjakkpresident Morten Madsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ifølge Madsen vil ikke dette få store konsekvenser. Carlsen vil fortsatt representere Norge når han spiller sjakk og at han i tillegg vil stille opp for forbundet.

– Han har et ønske om å utvikle norsk sjakk med fokus på talenter og ungdom. Dette er hans måte å markere dette på, forteller Madsen.

Utmeldingen har ingen praktisk konsekvens for Carlsens spill. Han kan fortsatt representere Offerspill slik han gjorde forrige søndag. Det bekrefter Geir Nesheim, generalsekretær i NSF, til NRK.

Resultat av kongressen

Carlsen var den mest sentrale deltakeren i den svært opphetede debatten i sommer, da Norges Sjakkforbund vurderte å inngå en avtale med spillselskapet Kindred, som blant annet eier Unibet.

Avtalen ville gitt 50 millioner til Norges Sjakkforbund over fem år. Som en del av avtalen skulle sjakkforbundet jobbe for å endre den norske spillpolitikken.

MANAGER: Henrik Carlsen er Magnus Carlsens far og manager. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I pressemeldingen fra NSF går det frem at Carlsen begrunner sin utmeldelse med at et stort flertall på årets NSF-Kongress hadde et annet syn enn han på den såkalte Kindred-saken, der Kongressen med et klart flertall stemte nei til å inngå en avtale med selskapet Kindred.

Videre står det at:



«Han finner det i den oppståtte situasjonen naturlig å melde seg ut. Han utelukker dog ikke at det kan være aktuelt å melde seg inn igjen i NSF på et senere tidspunkt.»

Presidenten og sjakkforbundet ønsker Carlsen velkommen tilbake dersom han selv vil.

– Vi ønsker at han skal være medlem, på sikt, forteller Madsen.

Ikke det beste forholdet

I et intervju gjort i NRK-programmet «Sjakksnakk» tidligere i høst, snakket Carlsen ut om styret rundt sommerens kongress.

– Forholdet til forbundet, og en del folk, er markant verre, det er ikke noen tvil om det. Man gjør valg, og de lever man med. Men de får også konsekvenser, sa Magnus Carlsen.

I intervjuet fortalte Carlsen at forholdet til forbundet aldri har vært veldig bra.

– I starten var jeg ganske negativ. Da jeg var liten følte jeg at de nærmest stakk kjepper i hjulene for meg og min familie, kanskje mot sin vilje. De var ikke tilpasset unge med ambisjoner i det hele tatt, sa Carlsen.

Sist vi så Magnus Carlsen var i VM i fischersjakk. Der tapte han finalen mot Wesley So.