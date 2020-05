– Jeg er veldig lettet. Det gikk helt over stokk og stein, sier Magnus Carlsen til TV 2 etter semifinalen i nett-turneringen Magnus Carlsen Invitational.

I semifinalen bølget det frem og tilbake i tre partier på rad. Både Carlsen og hans kinesiske motstander, Ding Liren, gjorde store tabber underveis i de fire hurtigsjakkpartiene.

– Den dagen i dag har vært eksepsjonell, kommenterte TV 2s sjakkekspert, Jon Ludvig Hammer, etter dagens partier for Magnus Carlsen.

– En gigantisk tabbe

Allerede i andre parti gikk det galt for nordmannen.

Det var dette trekket, da Carlsen flyttet kongen fra g8 til h7, som gjorde at Carlsen tapte. Foto: Skjermdump fra chessbomb

I sitt 31. trekk spilte Carlsen sin konge på skrå ut til h7. Sjakkcomputerne gjorde umiddelbart store utslag. Ding Liren ofret tårnet sitt på d6 da han slo ut hesten på d6. Carlsen slo ut med sin bonde, men da spilte Liren dronningen sin til e3. Han fikk dermed et avgjørende mattangrep ned mot Carlsens bonde på h6.

Carlsen så på stillingen noen sekunder, før han oppgitt ristet på hodet, slo ut med armene og ga opp partiet mot den kinesiske motstanderen.

– Er det rett og slett en gigantisk tabbe av Magnus? Hva i huleste verden var det Magnus overså der? Det er ingen måte å unngå matt på. Ding Liren virker helt ustoppelig i denne turneringen, kommenterte TV 2s sjakkekspert, Jon Ludvig Hammer

Carlsen selv forklarer situasjonen slik:

– Det var en litt absurd situasjon. Gjennom første parti og helt til de to siste trekkene i parti to, følte jeg at jeg hadde styrt alt. Konge h7 var en ren blindspot for min del. At han kunne angripe h5 med en gang, hadde gått meg hus forbi. Det var utrolig dårlig, sier verdenseneren.

Vant med kniven på strupen

I parti tre av fire, hadde Carlsen hvite brikker. I praksis måtte Carlsen vinne partiet med de hvite brikkene for å holde liv i finalehåpet.

Og med kniven på strupen, gjorde Carlsen det han måtte. I en tilsynelatende helt ufarlig stilling, var det kineserens tur til å gjøre en stor tabbe. Carlsen fant de avgjørende trekkene, og fikk seieren han måtte ha.

Da skulle det fjerde hurtigsjakkpartiet avgjøre hvem som fikk til finalen.

Med sorte brikker i siste parti, trodde ekspertene i TV 2s studio at Carlsen kom til å være fornøyd med remis, og dermed omspill i lynsjakk.

Den gang ei. Carlsen presset for seier med de sorte brikkene, samtidig som Liren gjorde noen små feil underveis.

Så tok Carlsen et drastisk valg. Han spilte en komplissert variant som gjorde at han vant et tårn mot en hest, samtidig som Liren fikk brikkene sine i angrep. Begge spillerne var i tidsnød.

– En enormt komplissert situasjon, utbrøt Hammer.

Partiet bølget frem og tilbake. Først stod Carlsen til seier. Så stod Liren til seier, før Carlsen til slutt fant de avgjørende trekkene som gjorde at nordmannen vant.

– Plutselig vinner jeg på ett trekk. Det var litt surrealistisk. Jeg var egentlig fornøyd om jeg klarte remis. Men, jaja, lykken var min denne gang.

Dermed spiller Carlsen finale mot amerikanske Hikaru Nakamura på søndag. Vinneren av turneringen får 734.000 kroner.