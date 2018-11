Carlsen gir blaffen i kritikken: – Han bryr seg ikke

– Er han en verdig verdensmester? spurte stormester Ian Rogers TV 2.

– Han kommer til å høre om det resten av livet, mente NRK-ekspert Torstein Bae.

Garry Kasparov gikk hardt ut på Twitter, og mener han ikke lenger er favoritt. Et døgn etter diskuterer sjakkmiljøet fortsatt hvorfor Carlsen tilbød remis, men hovedpersonen selv vet lite om stormen rundt ham.

– Han er fornøyd

I det nærmeste støtteapparatet, med pappa Henrik aller tettest på, handler alt om å gi ham positiv tilbakemelding og få opp selvtilliten. De sjokkerte ekspertene etter remis i parti 12, taler for døve Carlsen-ører.

– Det blåser han i. Jeg tror ikke han får det med seg, og han bryr seg ikke om det, sier manager Espen Agdestein til NRK.

Carlsen selv hadde følgende forklaring på mandagens remis-tilbud:

– Magnus hadde ikke tankesett til å regne dype varianter og ta sjanser. Han var pragmatisk, og da var det tryggere med fire partier hurtigsjakk. Det viktigste for oss er at han er fornøyd med avgjørelsene, sier Agdestein til NRK.

– Hva er det som har manglet?

– Det er siste partiet i en VM-match, og det er veldig mye på spill. Magnus liker ikke å sette alt på spill i ett parti. Da er det umulig å ha helt kontroll, han har bedre kontroll på fire partier i hurtigsjakken.

MANAGER OG PAPPA: Espen Agdestein (til venstre) og pappa Henrik Carlsen på plass i London. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kritisk fase – skjermer Carlsen

Carlsen og støtteapparatet er inne i en ekstremt kritisk fase i VM. Alt handler om å legge til rette for verdensmesteren, slik at han kan hente hjem en ny VM-tittel. Han får alt lagt til rette, slik at han kun han fokusere på det som er viktig.

Det innebærer blant annet nei til alt av intervjuer før omspillet.

– Vi prøver å få spenningen ned, og det innebærer å droppe alt som er med på å få fokus vekk fra morgendagen (onsdag, red. anm). Det kan øke spenningen, så akkurat nå vil vi skjerme ham, sier Agdestein.

Tirsdag ettermiddag var spillerne i møte for å diskutere de siste detaljene før omspillet. Klokken 16.00 onsdag setter Carlsen og Caruana seg ved bordet for første parti hurtigsjakk. Nordmannen starter med hvite brikker.

– Nå må han omstille seg og være på hugget. Han må ha det rette tankesettet for hurtigsjakk. Peter og han har en plan, men jeg vil ikke gå i detalj, sier Agdestein kryptisk.