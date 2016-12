Carlsen fortsatt med i gullkampen i VM: – Det var litt surrete

– Spillet er for dårlig!

Slik oppsummerer Magnus Carlsen den andre dagen av mesterskapet i Qatar. Den norske sjakkstjernen tok likevel nok poeng til å klatre i VM-sammendraget, og har nå sju poeng og en foreløpig 8. plass etter ti av 15 parti. Sluttresultatet ble tre seirer, én remis og ett tap.

Carlsen avsluttet dagen med remis mot VM-favoritten Levon Aronian. I partiet før ble det seier mot den regjerende lynsjakk-verdensmesteren Aleksander Grisjtjuk.

– Det var litt surrete. Jeg burde egentlig stått helt fint, men jeg rotet meg bort litt. Jeg tror det aldri var noen krise, men det var han som førte partiet, oppsummerer Carlsen overfor NRK.

Han er tålelig fornøyd med at han klatret fra 10. til 8. plass i løpet av dagen.

– Det er greit nok, men jeg har ikke råd til å gå bort så mye poeng. Sånn sett var det ikke ideelt, men jeg er på skuddhold. Alt er mulig, sier Carlsen.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er imidlertid mer positiv.

– Dette var et bra resultat. Vi kunne selvsagt håpet på mer, men han hadde to svarte partier mot slutten mot Grisjtjuk og Aronian, som er to av de store stjernene. Han har absolutt et bra utgangspunkt foran siste VM-dag. Han er fortsatt med i gullkampen, sier Bae.

Åpnet med seier

Carlsen åpnet dagen med et parti mot nederlandske Benjamin Bok, og fikk den beste mulige starten. For Carlsen hadde full kontroll og tok en kontrollert seier.

– Nå begynner det å flyte litt bedre. Jeg spiller fortsatt ikke fantastisk, men jeg spiller i hvert fall fort. Og det er bra, oppsummerte Carlsen.

Dagens andre parti ble ikke en like stor opptur, for å si det mildt.

Motstanderen var den eksentriske Vassilij Ivantsjuk fra Ukraina, og veteranen skapte store problemer for Carlsen.

Tapte for veteran

Sjakkongen fra Lommedalen havnet tidlig bakpå, brukte mye tid og lå tidlig under på klokka. Til slutt måtte også Carlsen gi tapt for Ivantsjuks utradisjonelle spill, og røk dermed på sitt andre tap i årets hurtigsjakk-VM.

– Det var veldig dårlig. Jeg ble utspilt. All honnør til ham, men jeg må gjøre det mye bedre, sa Carlsen.

– Han spilte bra og fikk meg i problemer tidlig. Han gjorde alle trekkene jeg fryktet, og noen jeg ikke hadde forutsett, fortsatte han.

Bedre gikk det på dagens tredje parti mot russiske Dmitry Jakovenko. Carlsen brukte mye tid og havnet under på klokka, men spilte godt og hadde overtaket. Til slutt tok han en kontrollert og overbevisende seier – den andre for dagen.

– Bånn i bøtta

Carlsen selv var likevel langt fra fornøyd.

– Det skurrer kraftig, men det er bedre med seier enn remis. Men det er bånn i bøtta akkurat nå, oppsummerte han.

– Hvordan kan du si det?

– På det forrige partiet ble jeg utspilt, men nå var det ikke noe flyt og bare tull og tøys. Det mangler ganske mye. Jeg mangler flyt og det fungerer ikke, sa Carlsen.

Det fungerte uansett nok til en ny seier også i det fjerde partiet. Og denne gangen var det faktisk mot den regjerende lynsjakk-verdensmesteren Aleksander Grisjtjuk.

Partiet mot russeren ble imidlertid svært spennende, men etter en thrilleravslutning sikret Carlsen seg dagens tredje seier.

Carlsen selv var likevel fortsatt selvkritisk.

– Jeg har på ingen måte funnet flyten, men dette var litt bedre. Det var en ordentlig kvalitetsmotstander og spillet var bedre. Det var ikke fantastisk, men det var solid. Det lignet på noe ordentlig nå, oppsummerte han.

Dagens heftige test kom imidlertid i det femte og siste partiet mot sjakkstjernen Levon Aronian.

Armeneren ga ikke uventet Carlsen hard kamp, og til slutt endte partiet mellom de to kompisene med remis.

Det er for øvrig tidligere omtalte Vassilij Ivantsjuk som leder turneringen med åtte poeng.