Magnus Carlsen presset, bommet, kom i tidsnød og reddet remis også i det tiende VM-partiet mot Fabiano Caruana. Det var ikke bare enkelt, forklarer verdensmesteren selv.

– Jeg ble nervøs for å tape. Hele kroppen var i spenn hele partiet i dag. Jeg spilte ikke som en som har spilt mange VM-kamper. Det var en blytung dag i dag, sier Carlsen.

Nervene tok overhånd

«Alle» ventet på at Fabiano Caruana skulle angripe med alt han hadde i det 10. partiet i VM. Med to hvite partier av de siste tre, og med en Magnus Carlsen som er rangert langt bedre i hurtigsjakk og lynsjakk, var det ventet at amerikaneren ville prøve å sikre seg en seier før spillerne kom til omspill i VM.

På mange måter prøvde også Caruana det. Men torsdag var Magnus Carlsen klar til dyst.

Etter onsdagens parti var Magnus Carlsen tydelig frustrert over eget spill. Det begeistret ekspertene, og hjalp tydeligvis verdensmesteren torsdag. Frem til stillingen ble for komplisert, selv for verdensmesteren.

– Det var helt klart altfor komplisert og for mye på spill. Hele partiet er preget av nerver. Fra begges side, tror jeg. I dag var det nerver. Jeg brukte for mye tid. Jeg klarte ikke bestemme meg for å gå for matt eller spille safe, sier Carlsen til NRK.

Han oppsummerer det fint selv rett etterpå:

– Aiaiai, for en dag!

Carlsen forklarer at han følte han hadde et solid overtak, men nok en gang klarte han ikke å spille de aller mest presise trekkene.

– Han er et geni

Carlsen spilte riktignok en meget solid åpning, og ble stående godt i starten.

Og i det 21. trekket mente ekspertene at det eksploderte på brettet. Carlsen spilte et bondetrekk, som Atle Grønn omtalte som «umenneskelig»:

Her kunne Caruana spille en såkalt "en passant" ved å spille sin bonde fra A5 til B4. Dette så mest nærliggende ut, men computerne viste at det ville være en tabbe Foto: Skjermdump / NRK

– Et kanontrekk av Magnus, understreket NRKs ekspert, Torstein Bae.

– Jeg sa at hvis Magnus spiller B5, må vi slutte å kalle han verdensmester. Da er han et geni. Det var helt utrolig å se, sa Carlsens manager, Espen Agdestein.

Caruanas eneste mulighet var i dette trekket å spille sin hest til B6. Men amerikaneren har ikke kommet seg til VM for ingenting. Nok en gang fant han det nøyaktige trekket.

Heftig tidsnødsduell

Men så, kun to trekk senere, spilte Carlsen dronningen stille og forsiktig frem. Det var, ifølge computerne, en tabbe. Caruana kunne slå ut en bonde, men valgte ikke å gjøre det.

Spillerne spilte videre og endte i en durabelig tidsnød begge to. De siste 10 trekkene før tidskontrollen gikk unna på bare få minutter. Men det spesielle var at begge spillerne til enhver tid spilte de aller best trekkene, til tross for at tiden var knapp.

Da tok Atle Grønn frem de store ordene:

– De spiller en sjakk verden ikke har sett i en VM-kamp før. Det er tre stykker som spiller på dette nivået: Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og supercomputeren Sesse, mente Grønn.

Etter det var det Caruana som fikk presset. Carlsen gjorde en liten feil, og måtte til slutt spille presist for å redde remis. Det klarte han også. Til slutt.

Dermed står det 5–5 etter ti VM-partier.

Se Torstein Baes analyse av det tiende VM-partiet: