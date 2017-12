Magnus Carlsen har nærmest feid all motstand av brettet på den siste dagen av sjakk-VM. Han blir stående med 16 poeng og har vunnet hele åtte av ti partier (to remis).

– Det føles veldig bra, men jeg er sliten. Jeg har brukt mye energi. Jeg fikk en mye bedre start i dag og det hjalp. Med en gang jeg fikk flyten i gang ble det mye lettere å spille. Det er ikke alltid så lett å forklare, sier en nybakt verdensmester til NRK.

Carlsen sier selv at han ikke har vært i form den siste tiden, men er glad for at han fant formen til slutt, da det gjaldt som mest.

– Jeg møtte sterkere motstand i dag, og likevel gikk det så mye bedre. Det er ikke alltid logisk, sier han.

– Hvor viktig var det for deg å vinne i dag?

– Det betyr enormt. Før i dag hadde jeg egentlig ikke tenkt på seier, hadde vært fornøyd med topp tre, men da det begynte så bra var det bare å kjøre på videre.

Ble avgjort tidlig

Det ble allerde avgjort at Carlsen var blitt verdensmester i niende parti, da han slo Anton Korobov.

I det siste, og strengt tatt ubetydelige partiet, spilte Magnus Carlsen mot Levon Aronjan. Der brukte de bare tolv trekk hver før de bestemte seg for å ta et lynraskt remis.

– Turneringen var ikke ferdig selv om jeg hadde vunnet, og så viste det seg at han ville ha en kort remis, og da er det ikke min oppgave og være med å bestemme hvem som tar de andre medaljene. Det får jeg holde meg unna, avslutter Carlsen.

Stolt pappa

Det var en stolt pappa Henrik Carlsen som møtte NRK etter at Magnus Carlsen ble verdensmester.

– Jeg pleier å ta frem pokerfjeset, men jeg må jo smile nå. Etter den svake starten, har han snudd det rundt, og spilt helt fantastisk i dag.

– Hva er det som har stemt i dag?

– Han har drukket litt coca cola underveis, det gjorde han ikke i går. Det kan være det har hjulpet, og når spillet først begynte å glid tok han med seg den gode følelsen videre, sier Henrik Carlsen.

Magnus Carlsen løp rett forbi NRK etter hans niende parti.

– Han visste jo ikke hvordan det hadde gått med Karjakin, og så tror jeg han skulle sjekke hvordan det gikk i noen fotballkamper, gliser pappa Carlsen.

Gratulasjonene strømmer på

Carlsens konkurrent Viswanathan Anand gratulerte nordmannen med gullet etter niende runde.

– Det er versjonen av Magnus jeg snakket om når jeg sa han var favoritt. Det er veldig imponerende. Han er selvsagt en verdig vinner. Jeg er veldig glad på hans vegne. Han gratulerte meg varmt i går, og nå kan jeg gratulere han, sier Anand.

– Det er besynderlig at han starter så dårlig, og så klarer han å vinne med ett parti igjen. Gutten har talent, sier den britiske stormesteren Nigel Short.

– Det er ingen svakhetstegn i spillet hans. Han har verdens raskeste hjerne. Dette er et stort idrettsøyeblikk, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Med lørdagens spill har altså Magnus Carlsen klatret seg fra en 20.-plass og helt til topps.

Også statsminister Erna Solberg gratulerte verdensmesteren.

Snudde det syvende partiet

STOR PRESTASJON: NRKs sjakkekspert er svært imponert over at Magnus Carlsen knuste all motstand i lynsjakk-VM Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– For et drama, bemerket Bae, da Carlsen vant det syvende partiet.

Nok en gang viste Magnus Carlsen hvorfor han er rangert som verdens beste sjakkspiller da han snudde det syvende partiet på lynsjakk-VMs siste dag etter en fenomenal sluttspurt.

– I dag er Magnus sterkest i de avgjørende øyeblikkene, sa Bae.

Feide tittelforsvareren av brettet

– Han feier Karjakin av brettet, utbrøt Bae da Carlsen slo tittelforsvareren i det fjerde partiet.

Da hadde 27-åringen åpnet den siste dagen av lynsjakk-VM med å vinne fire partier på rad.

– Det flyter på en helt annen måte i dag, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg håper det fortsetter, sa hovedpersonen selv til NRK etter den imponerende seieren.

SEIER: Carlsen feide Karjakin av brettet mot slutten av dagens fjerde parti.

Bae mente at det var en helt annen versjon publikum fikk se av Magnus Carlsen på den siste dagen av VM.

– Magnus er på vei til noe stort i Riyadh nå, sa Bae om nordmannen.

Vant etter forbløffende tabbe

I dagens tredje parti vant Carlsen etter at motstanderen gjorde en stor tabbe.

Det styrte lenge mot remis, men så gikk Magnus Carlsen i kjent stil til angrep på Shakhriyar Mamedyarov i tredje parti.

Da gjorde aserbajdsjaneren tabben som førte til at Carlsen tok sin tredje seier på rad på dag to. Carlsen presset Mamedyarovs konge. Da gjorde Mamedyarov et trekk som gjorde at han mistet dronningen til Carlsen.

– Det er en forbløffende tabbe fra Mamedyarov på dette nivået, kommenterte NRKs sjakkekspert, Torstein Bae.

KJEMPETABBE: Se Mamedyarovs kjempetabbe som gjorde at Carlsen vant det tredje partiet.

– Magnus på sitt absolutt beste

Etter bare to partier av dag to tok Magnus Carlsen inn et helt poeng på lederen av lynsjakk-VM, Sergej Karjakin.

I det andre partiet slo Carlsen Pentala Harikrishna greit med hvite brikker.

– Nå er Magnus på sitt absolutt beste, dette er noe helt annet enn det vi så i går, sa NRKs sjakkekspert, Torstein Bae, etter at Carlsen hadde vunnet to partier på rad.

PÅ VINNERSPORET: På den siste dagen av sjakk-VM har Carlsen fått samtlige motstandere til å overgi seg. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Fikk revansje

Magnus Carlsen tapte det siste partiet av VM i hurtigsjakk, og dermed gullmedaljen, mot Aleksandr Grisjtsjuk. På det første partiet av den siste dagen av VM i lynsjakk fikk Carlsen sin revansje.

Gristjsjuk fikk tidsnød, og det utnyttet Carlsen som satte russeren under press. En for anledning nybarbert Magnus Carlsen barberte også etter hvert brikkene til Grisjtsjuk av brettet.

Med en stor fordel til nordmannen valgte Grisjtsjuk å gi opp partiet.

– Det er meget bra spilt av Magnus Carlsen, sa Bae om det imponerende partiet.