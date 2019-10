Carlsen fikk aha-opplevelse midt i eget parti

City videre i ligacupen

I tre av oppgjørene i 16-delsfinalene i den engelske ligacupen tirsdag kveld var Premier League-lag i aksjon.

Manchester City vant 3-1 over Southampton etter to mål av Sergio Aguero og ett mål av Nicolas Otamendi. Jack Stephens scorte bortelagets mål.



Leicester City vant 3-1 borte mot Burton Albion. James Maddison, Youri Tielemans og Kelechi Iheanacho sørget for det.



Everton vant 2-0 over Watford etter scoringer av Mason Holgate og Richarlison.