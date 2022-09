– Jeg kommer til å uttale meg etter turneringen. Trolig på mandag eller en gang tidlig i neste uke, sier Magnus Carlsen i TV 2s sjakksending.

Dramatikken rundt Magnus Carlsen og Hans Niemann i Champions Chess Tour er på ingen måte over. Mange trodde vi nådde klimakset da verdenseneren trakk seg etter kun ett trekk mot jukseanklagede Niemann mandag denne uken.

Men onsdag kveld tar altså Carlsen bladet fra munnen og snakker for første gang om bråket.

– Folk kan trekke sine egne konklusjoner

På spørsmål fra TV 2s ekspert Jon Ludvig Hammer om Carlsen mener Niemann er en juksemaker, svarer nordmannen:

– Jeg skulle gjerne sagt mer nå om forskjellige ting, men jeg får vente litt og så skal jeg prøve å fokusere på turneringen.

VERDENSENER: Magnus Carlsen herjer i Champions Chess Tour. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

31-åringen hadde i forkant av turneringen gitt beskjed om at han ikke ønsket å gjøre intervjuer med mediene. Mange var derfor overrasket over at Carlsen plutselig satt i stolen og var klar for å svare på spørsmål.

Sjakkstjernen tok seg god tid til å snakke og virket å være i godt humør. Han erkjenner overfor TV 2 at situasjonen er svært spesiell.

– Jeg skjønner veldig godt at situasjonen som er nå er uheldig for mange, sier verdenseneren.

Carlsen, som akkurat er ferdig med grunnspillet i Champions Chess Tour, har også snakket med sjakknettstedet Chess24. Der fikk han spørsmål om hvorfor han tapte med vilje mot Niemann.

– Jeg kan ikke si noe om det. Men folk kan trekke sine egne konklusjoner, og det har de definitivt gjort. Og jeg må si at jeg er veldig imponert av Niemanns spill. Jeg tror at hans mentor må ha gjort en veldig god jobb, sier Carlsen.

EKSPERT: Tarjei Svensen skriver for Chess24 og har fulgt Magnus Carlsen i en årrekke. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

– Ikke redd for å si hva han mener

Sjakkekspert Tarjei Svensen setter pris på at sjakkstjernen endelig prater med mediene.

– Jeg synes det var veldig positivt at han brøt tausheten, selv om han ikke ga så mye om akkurat det folk lurer på, sier Svensen.

– Carlsen sier han kommer til å si mer etter turneringen. Tror du han vil komme med noen avsløringer?

– Det vil overraske meg i så fall, men han har vist at han i alle fall ikke er veldig redd for å si det han mener. Det er ikke mange tilfeller hvor Carlsen har holdt kortene så tett til brystet til nå, men så er det nok også første gang konsekvensene er så store hvis han ikke gjør det, svarer Svensen, som jobber for Chess24.

Trakk seg fra storturnering

Bakgrunnen for den enorme interessen rundt Carlsen og Niemann oppsto for to uker siden da nordmannen brått trakk seg fra Sinquefield Cup i USA etter å ha gått på et sjokktap mot Niemann.

I etterkant la Carlsen ut en Twitter-melding, som flere har tolket som en beskyldning om juks mot amerikaneren. 19-åringen har i etterkant innrømmet å ha jukset ved to anledninger som 12- og 16-åring, men nekter for at han gjort det etter det – også i møtet med Carlsen.

Situasjonen dem imellom toppet seg da Carlsen denne uken tapte et parti med vilje etter bare ett trekk da de møttes i Champions Chess Tour.

Her taper Magnus Carlsen med vilje - bilder med tillatelse fra TV 2 Du trenger javascript for å se video.

Storspiller – klar for kvartfinale

Til tross for bråket med Niemann, herjer verdenseneren i Champions Chess Tour og er videre til sluttspillet. Carlsen står med ti seiere, fire uavgjort og ett tap etter grunnspillet.

Niemann er også klar for kvartfinale i onlineturneringen, men møter ikke Carlsen i kvartfinalen – slik mange i sjakkverdenen hadde håpet på.

De kan imidlertid møte hverandre i en finale.