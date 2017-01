Carlsen-bildene gjør ekspertene lettet før ny storturnering

MØTER CARLSEN: Amerikaneren Wesley So. Foto: VINCENT WEST / Reuters

– Jeg blir litt lettet når jeg ser at Magnus tar nederlag så alvorlig, sier Atle Grønn, internasjonal mester og sjakkforfatter.

Verdens beste sjakkspiller hadde et fjorår preget av flere råsterke seire, men også enkelte utbrudd og utblåsninger.

Det aller siste vi så fra Magnus Carlsen i 2016 var at han slo ut med armen og stormet ut av medaljeseremonien under hurtig- og lynsjakk-VM i Qatar, hvor han tok 2.- og 3.-plass.

Kort tid før hadde han hudflettet sitt eget og en konkurrents spill direkte på NRK.

– En styrke for ham

Lørdag setter Carlsen seg på ny foran sjakkbrettet når flere av verdens beste sjakkspillere møtes i storturneringen Tata Steel i Nederland.

Atle Grønn mener Carlsens utblåsninger og kroppsspråk er godt nytt for sjakkfansen:

26-åringen er fortsatt skrubbsulten på nye triumfer.

– Det sier at han har et barnslig forhold til å vinne, som er litt uvanlig. Det er en styrke for ham. Det viser at han fortsatt har motivasjon og ambisjoner om å vinne, sier Grønn.

– Kan bli flinkere til å takle nederlag

NRK-ekspert Torstein Bae beskriver 26-åringens enorme frustrasjon etter nederlag som «imponerende».

– Magnus har jo vunnet alt. Og disse hendelsene viser vel hvorfor han er nummer én: Han tåler ikke å tape, sier Bae.

NRK-klippet av Carlsen som gikk lei konfetti og fyrverkeri i Qatar, fikk massiv oppmerksomhet i norske medier.

Facebook-innlegget på NRKs sider hadde over 2000 kommentarer. Mange mente han gikk over streken.

ENGASJERT: NRKs sjakkekspert og stormester Torstein Bae. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg vil si at Magnus har en liten jobb å gjøre med å takle nederlag på en litt bedre måte. Man kan bite tennene sammen selv om det ikke går veien, sier Bae.

Møter sjakkomet

Trolig gjør sjakkeneren alt for å slå tilbake i Tata Steel i Wijk aan Zee de kommende ukene. Carlsen har vunnet turneringen fem ganger og har tidligere uttalt at det er en favorittene hans.

Første duell går mot Wesley So.

– Det er flere spennende ting å følge med på i Nederland. Først og fremst om Carlsen vinner turneringen, men også rankingkampen mot Fabiano Caruana, sier Bae.

Mens nordmannen spiller i Nederland, skal amerikanske Caruana spille Gibraltar Open senere i januar.

Verdenstoeren, som er 13 poeng bak Carlsen, kan klatre forbi verdenseneren på rankingen.

– Det er ikke mer som skal til enn at Caruana gjør det litt over forventet, mens Magnus gjør det litt dårligere enn forventet, sier Bae.

NRK har forsøkt å nå Espen Agdestein før turneringsstarten, men Carlsen-manageren har ikke vært tilgjengelig.