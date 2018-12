Magnus Carlsen mener han er mer motivert enn på lenge. Og til de som håper han skal herje i romjulens VM i hurtig- og lynsjakk, har han en positiv melding.

– Jeg har ikke forberedt meg så mye spesifikt til hurtig og lyn før, men i år har det vært sånn at jeg har prøvd å få til en del treningspartier og tenke gjennom hva jeg kan gjøre bedre, sier Carlsen.

Bedre spill i årets VM?

NRK møter han på Hotel Continental på dagen to uker at han tok sin fjerde strake VM-tittel i langsjakk, går Carlsen rundt i en sal på hotellet og spiller simultansjakk mot 21 glade amatører.

Carlsen slo 21 spillere samtidig da han var med på et sponsoropplegg i regi av Arctic tidligere i desember. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Han forteller om at motivasjonen ikke har vært god nok, og at han ikke er sikker på at han stiller til VM-kamp i 2020. Men til VM i hurtig og lyn som begynner 2. juledag, stiller han.

Og han er mer optimistisk enn på lenge.

– Under tidligere VM, selv om jeg har hatt en del suksess, så har jeg ikke vært helt fornøyd. Jeg håper jeg kan være i bedre form i år, sier Carlsen.

Det kan i så fall love meget godt. Han er ranket som nummer en både i hurtig- og lynsjakk. Han er regjerende mester i lynsjakk og har vunnet både hurtig og lyn tre ganger tidligere.

Tror dagsformen kan avgjøre

I langsjakk-VM var Carlsen overlegen i omspillet mot Fabiano Caruana. Han vant tre strake hurtigsjakkpartier mot amerikaneren som på det tidspunktet var ranket som nummer åtte i verden.

– Var du overrasket over den gode formen i omspillet?

– Nei, svarer Carlsen konstant før han smiler lurt.

– Du visste det fra før?

– Jeg visste at jeg hadde en god dag. Jeg kjente med en gang jeg våknet at det kom til å bli en bra dag. Jeg var litt heldig med at Caruana ikke var på det nivået han kan være, men jeg visste at hvis jeg var på topp, kom jeg sannsynligvis til å vinne. Det var jeg heldigvis, sier Carlsen.

Magnus Carlsen vant åtte av ni partier siste dag av VM i lynsjakk i fjor. Det gjorde han til verdensmester. Foto: FARIS GHAITH /AFP / NTB scanpix

Selv om verdensmesteren gir uttrykk for at han har mer selvtillit ved brettet enn hva han har hatt på en stund, er han tydelig på at man må ha dagen og at forberedelsene må klaffe.

– Det har mye med dagsform å gjøre, i hvert fall i hurtigsjakk. Lynsjakk er så hurtig at det må man trene på. Det skal sies at jeg trente hurtigsjakk på hviledagen under VM også. Jeg hadde en del treningspartier den dagen, forteller Carlsen.

VM i hurtigsjakk spilles 26.–29. desember. VM i lynsjakk spilles de to påfølgende dagene. NRK sender alt fra VM – sendingene begynner 12.45.