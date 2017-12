I siste runde av turneringen London Classic ble det seier med sorte brikker over armenske Levon Aronian. Carlsen sto til tap tidlig i partiet, men leverte sterkt forsvarsspill og snudde kampen.

Det betyr at Magnus Carlsen fikk seg en sårt tiltrengt opptur i hans siste kamp i langsjakk i 2017.

– Det er deilig å ta med seg noe fra en dårlig turnering, sier Magnus Carlsen i et intervju med Chess24.com.

Han sliter med en forkjølelse, og la ikke skjul på at formen er begredelig.

– Jeg er ikke i stand til å spille. Jeg blir ikke nervøs. Jeg har ikke hatt noe energi hele turneringen, sier han til Chess24.com.

– Ikke fornøyd, men best i verden

Seieren over Aronian sikret Carlsen delt tredjeplass i London Chess. Carlsen tok dermed sammenlagtseieren i Grand Chess Tour foran Maxime Vachier-Lagrave.

Det gir nordmannen 100.000 dollar i premiepenger.

– Jeg tror det betyr mye for ham å ta sammenlagtseieren. Han har hatt et dårlig år, med kun én seier i en langsjakkturnering. Da er det viktig å se tilbake og tenke «det gikk ikke som jeg håpet, men jeg vant Grand Chess Tour». Bunnivået er så bra at jeg vant prestisjeturneringen som er fylt opp med toppspillere. Selv om han ikke har vært fornøyd, er han best i verden, sier Jon Ludvig Hammer.

SJAKKSPILLER: Jon Ludvig Hammer. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Hammer er rangert som Norges nest beste sjakkspiller, og fulgte sisterunden i en egen TV-sending på nettstedet Twitch.

Flere ganger i trøbbel

Men det så mørkt ut for Carlsen, som lå to bønder under Aronian. Det er ikke første gang i turneringen at nordmannen havnet i trøbbel. Søndag kveld ble det tap mot Jan Nepomnjasjtsjij, men Carlsen slo tilbake i årets siste kamp.

Han sto dårlig mot Michael Adams og vant. Han sto dårlig mot Hikaru Nakamura, men snudde til remis. Også mot Aronian sto han til tap, men snudde kampen.

– Han har spilt dårlig, og er heldig som sitter igjen med to seirer og et tap. Han kunne stått med null seirer og fire tap. Magnus er i dårlig form, sier Hammer i egen TV-sending.

Det var Carlsens siste turnering før han skal til VM i lyn- og hurtigsjakk i Saudi-Arabia i romjulen.

– Han viser at han er en god fighter, men det er bekymringsfullt at han havner i så mange dårlige situasjoner, sier Hammer.