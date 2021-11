Artikkelen oppdateres!

– Det var litt bra og litt dårlig, konkluderte Magnus Carlsen.

Det ble en dramatisk start på det første VM-partiet i Dubai. Nepomnjasjtsjij startet med en spansk åpning, og presset nordmannen knallhardt de første 20 trekkene.

Pilen viste en liten fordel til russeren.

– Det er tydelig at Nepomnjasjtsji går for seier, utbrøt NRKs sjakkekspert Torstein Bae underveis.

– Gode og dårlige øyeblikk

På brettet så det ut som om russeren hadde en helt klar plan for åpningen. Men til tross for, det vi må anta er timevis med forberedelser på akkurat denne åpningen, fant Carlsen et forsvar og slo tilbake.

Etter 45 trekk avtalte de to kamphanene remis. Dermed står begge med 0.5 poeng etter første dag.

– Jeg tror egentlig begge er fornøyd med remis. Det er en bra start for Magnus, sa Bae og fortsatte:

– Han er helt sikkert tilfreds. Han hadde ingen problemer med svarte brikker. Det var ingen trussel. Han kommer seg gjennom på en god måte, selv om han ikke klarer å utnytte Jans nerver.

Magnus Carlsen beskriver det første VM-partiet som «interessant».

– Man vet ikke alltid hva man får så tidlig. Vi hadde begge gode og dårlige øyeblikk, sier Carlsen.

Forbløffende statistikk mot Carlsen

Det er knyttet stor spenning til VM-kampen mellom de to sjakkstjernene fra Norge og Russland. Ikke bare er de gode venner, Nepomnjasjtsjij har også en utrolig statistikk mot verdenseneren. I forkant av VM hadde russeren vunnet fire ganger mot Carlsen Nordmannen sto kun med kun én seier. I generalprøven til VM under Norway Chess spilte de to remis.

Ingen andre toppspillere i verden kan vise til noe lignende mot verdenseneren i langsjakk.

– Dette overtaket har absolutt mye å si. Det er mange som setter seg ved brettet mot Magnus som føler at de har tapt på forhånd. Nepo har klart å beholde en positiv score mot Magnus i voksen alder, selv om han har ligget mye lavere på rankingen. Han går inn i denne matchen med en tro på at han – som få andre – kan hamle opp med Magnus, si NRKs sjakkekspert, Torstein Bae til NRK i forkant av første parti.

Sjakk-VM spilles mellom 26. november og 14. desember. Nytt av året er at VM-formatet er utvidet fra best av 12 partier til best av 14 partier. Står det likt etter siste parti, blir det omspill med kortere tenketid onsdag 15. desember.