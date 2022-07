Forbløffa over Hegerberg-effekt: – Større enn vi trudde på førehand

– Eg synest vi har seglet opp som ein outsider. Det betyr noko at nokon byrjar å få respekt for at Noreg kan prestere i denne meisterskapen, seier Sjögren til NRK.

Det var i mars at Ada Hegerberg valde å komme tilbake til det norske landslaget etter å ha trekt seg i 2017.

Sidan ho kom tilbake, har Noreg vunne alle kampar. Lyon-spissen står med fire mål på fire kampar sidan returen.

I tillegg til å vere ein målskårar i verdsklasse, meiner Sjögren ho har nokre eigenskapar som ikkje er like lett å sjå med det blotte auge.

TRENAR: Martin Sjögren. Foto: Martin Solhaug Standal / NTB

Han trur dei vil å få større respekt hos motstandarane med Hegerberg i laget.

– Vi håper å dra nytte av det, seier Noregs landslagssjef.

– Ho bidreg med mykje som av det ein ikkje ser. Ho bidreg med leiarskap og vil setje ein høg standard. Ho krev mykje av seg sjølv, og det smittar over på andre òg. Det er klart at ein spelar som Ada, med statusen ho har i fotballverda, så har dei veldig stor respekt for henne, seier han vidare.

Hege Riise, som i desse dagar har leidd Noregs J19-lag til EM-finalen, meiner stjernespissen er viktig for å auke respekten hos motstandaren.

– Ho er ein verdsklasse-spiss, noko ho var før skaden, men også i til dømes meisterligafinalen i vår. Det ho leverer gjer at dei må ta omsyn til fleire enn Caroline Graham Hansen og Guro Reiten. Det er noko som det norske laget profitterer veldig på, seier Riise.

ROSAR HEGERBERG: Hege Riise seier Hegerberg har stor respekt i den engelske gruppa. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

– Større effekt enn ein trudde

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er overraska over påverknaden Hegerberg har hatt på det norske landslaget.

– Ho har hatt større effekt på laget enn vi trudde på førehand. Ho har imponert meg, og vi har fått ein ny dimensjon i laget, meiner Torp. Les også: Program for fotball-EM 2022

Hegerbergs nærvær kan vere godt nytt når Noreg møter vertsnasjonen England.

– Kanskje England må halde litt igjen, fordi dei veit at vi har Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen og Guro Reiten. Kanskje vi får eit lettare kampbilete, kjem meir inn i kampen og kan styre kampen sjølv. Vi kan ha ballen meir, fordi dei må ta omsyn, trur Torp.

Riise har leidd det engelske landslaget, og veit kor stor respekt ho har i gruppa.

– Alle nasjonar tek sjølvsagt omsyn til klassespelarar. Hegerberg med Graham Hansen og Reiten, så har du ein trio du må ta omsyn til, seier J19-landslagssjefen.

KLAR: Ada Hegerberg melder seg klar for EM og opningskampen mot Nord-Irland – ein kamp der Noreg er storfavorittar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Trur på semifinale med Hegerberg

Torp meiner at Hegerberg vil spele ein stor forskjell både offensivt og defensivt, i tillegg til at ho sjølvsagt er ein målskårar i verdsklasse.

Han seier seg samd med Sjögren i at ho også bidrar med ting ein gjerne ikkje ser.

– Ho gir Noreg ein heilt annan respekt, og motstandarane må ta heilt andre omsyn enn utan Ada Hegerberg. Det er ein stor forskjell Noreg må dra nytte av. Motstandarane må endre taktikken og ta defensive omsyn fordi dei har så stor respekt for Ada, seier han.

OPTIMISTISK: Carl-Erik Torp meiner Hegerberg kan ta Noreg til nye høgder. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Trur du ho skaper ei form for frykt hos motstandaren?

– Ja, dei har utvilsamt stor respekt for henne og er redd for at ho får vise målskårar-ferdigheitene sine. Samtidig så gir ho også auka sjølvtillit i det norske laget. Dei må ta meir omsyn, medan dei norske spelarane får endå meir tru på det dei sjølv skal gjere.

Torp trur Hegerberg-effekten kan ta laget til nye høgder i meisterskapen.

– Eg trur ho er den som kan bikke det til at vi går langt, saman med andre spelarar. Vi har fått ein heilt anna tru sidan ho kom tilbake. Det blir fleire tette og jamne kampar, og då treng vi målskårarar til å avgjere. Det kan skje at ho sender oss vidare til ein eventuell semifinale, meiner han.