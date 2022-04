Carew tiltalt for grovt skattesvik – bestrider deler av tiltalen

Carew tiltalt for grov skatteunndragelse

Økokrim har tatt ut tiltale på John Carew (42) med påstanden om grov skatteunndragelse. Det bekrefter Carews advokat Berit Reiss-Andersen i en pressemelding.

– Min klient bestrider deler av tiltalen som er tatt ut mot ham. Han har ikke handlet med forsett, men i god tro og på basis av uriktige skatteråd, sier Reiss-Andersen.

Carew sier dette i meldingen:

– Jeg har selvsagt ikke unndratt skatt med vitende og vilje, sier Carew og fortsetter:

– Jeg er klar over at jeg har et selvstendig ansvar for å gi riktig informasjon, men jeg har vært omgitt av rådgivere og støtteapparat siden jeg var ganske ung og har nok definitivt større kunnskap om fotball og eiendomsinvesteringer enn om kompleks skatterett for utenlandsboende. Så viser det seg at dette dessverre også gjelder for min gode venn og mangeårige rådgiver Per Flod. Jeg fått råd som i ettertid har vist seg å være feil.

Det var i fjor sommer at politiet bekreftet at Carew var siktet for grov skatteunndragelse. Han ble anmeldt av Skatteetaten, og Økokrim bekreftet at de hadde mistanke om at Carew holdt unna korrekt formue og inntekt i utlandet.