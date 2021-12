Cantonas kung fu-spark: – Det einaste eg angrar på, var at eg ikkje sparka hardare

Opprettinga av Premier League og TV-dekning av eit til då heilt ukjent omfang, sette eit ekstremt fokus på spelarane. Nærmast over natta oppnådde fotballspelarane same stjernestatus – med tilhøyrande eksponering i sladreblad og tabloidaviser som dei største filmstjernene og rockestjernene.

Cantonas skandaløse og heilt utenkjelege reaksjon på ein verbal provokasjon den januarkvelden på Selhurst Park i London var den første store skandalen.

Franskmannen var allereie den største stjerna og ein legende i Manchester United. Etter sparka og slaga mot ein tilskodar blei han udødeleg. Og ein endå større legende.

Skandalen var enorm. TV- og avisoppslaga også. Men ikkje den unisone fordømminga, slik ein skulle tru. Cantona fekk overraskande mykje støtte etterpå.

Han blei rett nok utestengd i åtte månader – ei tøff straff – men han fekk ikkje sparken i klubben.

Og han angra aldri. – Eg angrar på at eg ikkje sparka hardare, sa han sjølv etterpå.

Kva historia hadde vore dersom det hadde skjedd nokre år før, er det ingen som veit. Då sleit fotballen nærmast i mørke, med tribunebråk, publikumssvikt, dalande omdømme og knapt med TV-tid. Stjernene var langt frå like store stjerner og oppslaga var stort sett langt mindre.

SUKSESS: Alex Ferguson og Eric Cantona feira mange triumfar saman, og Fergie gjorde alt for å behalde Cantona etter skandalen Foto: Reuters

– Ein heilt unik personlegdom

Men dette snudde nesten over natta med opprettinga av Premier League i 1992. Kampane blei sende direkte på TV og spelarane blei plutseleg allemannseige. Kven som helst kunne følgje kampane heime i sofaen eller på puben.

Fotballspelarane, både dei beste og dei ikkje fullt så gode, blei nærmast megastjerner. Alt dei gjorde på bana – og i stor grad også utanfor – blei slått stort opp. Dei var kontinuerleg i fokus.

Eric Cantona var alltid ein heilt spesiell spelar og person. Han gav beng i kva andre meinte om han, og sette si ære i å vere ærleg og beint fram alltid. Uansett. Det sa han iallfall om seg sjølv mange år etterpå.

–Eric hadde ein unik personlegdom, sa lagkamerat Gary Neville.

Fotballtalentet hans var enormt. Det hadde han vist sidan han var smågut, og imponert stort opp gjennom heile ungdomstida.

Men han hadde også vanskar med å takle temperamentet sitt, at han sjeldan blei lenge i ein klubb. Ingen manager makta å halde han i taumane.

Han hadde etter kvart så mange skandalar, utvisingar og uheldige episodar bak seg heime i Frankrike at han blei rådd til å reise ut av landet.

Idiotforklarte disiplinærkomiteen

Den avgjerande episoden kom i ein kamp då han spela for Nimes. Han kasta ballen hardt mot dommaren i protest mot ei avgjerd.

JUBEL: Cantona scora 64 mål for United i sin e fem år i klubben Foto: Sean Dempsey / AP

Cantona blei derfor kalla inn til ligaens disiplinærkomité, som vedtok å stengje han ute i ein månad. Han svarte med å gå fram til komitemedlemmane, peike på kvar enkelt av dei og rope «idiot». Dermed blei utestenginga dobla til to månader.

Derfor kom han til England. Først Leeds, der han imponerte stort, men også der blei han oppfatta som vanskeleg.

Då Manchester United viste interesse, fekk dei derfor tilslaget. Ifølgje dokumentaren «Premier League – en helt annen liga», som du kan sjå på NRK TV, gjekk forhandlingane over telefon omtrent slik:

– Vi vil ha 1,5 million pund, sa Leeds.

– Vi gir ikkje meir enn ein million, svarte United.

– Kan vi seie 1,2?

– Nei. Ein million er maks.

– OK, ein million. Men kan vi offentleg seie 1,2 for å roe fansen?

Så var Cantona United-spelar, trass i hans rykte som utemmeleg rebell.

– Det blir ei utfordring, men den var eg villig til å ta, seier Ferguson i dokumentaren.

Dokumentarserie i fire deler: Premier League – en helt annen liga»:

Stiftelsen av Premier League i 1992 var kontroversiell. Men den nye toppdivisjonen skulle gi interessa for engelsk fotball ny giv. Du trenger javascript for å se video. Stiftelsen av Premier League i 1992 var kontroversiell. Men den nye toppdivisjonen skulle gi interessa for engelsk fotball ny giv.

– I Frankrike var det vanskeleg. Der skulle alle vere like. I England var det langt meir rom for typar med litt meir personlegdom – ein som kan bli godteken og elska, seier Cantona.

– Men eg måtte få lov å uttrykke meg på min måte, legg han til.

United var det store laget i dei første sesongane i PL, og laget fansen frå alle andre klubbar elska å hate. «ABU-kulturen» (Anyone But United) var i ferd med å breie seg.

«Kung fu» – eit spark for historiebøkene

OPPSLAG: Tabloidavisene gassa seg i oppslag etter kung fu-sparket Foto: Daily Mirror

Slik også på Selhurst Park, der Crystal Palace møtte United denne onsdagskvelden i januar i 1995, midtveges i den tredje sesongen i Premier League. Den fiendtlege haldninga på tribunane smitta delvis også over på dei ute på bana, og United-spelarane blei takla til dels hardt.

Og Eric Cantona litt ekstra.

– Folk kjende til Erics rykte, derfor ville alle setje han litt ekstra på prøve, seier hans lagkamerat Paul Parker i dokumentaren.

– Kvifor gjer du ikkje din fordømte jobb? ropa manager Alex Ferguson til dommaren, som etter Fergies meining var altfor forsiktig med dei gule korta i første omgang.

Fire minutt etter pause gjorde dommaren det. Ikkje det gule, men det raude. Og ikkje til Palace, men til Eric Cantona. Han slo tilbake etter ei takling av Palaces Richard Shaw, og blei utvist.

Han gjekk raskt nedover langs sidelinja, med dei fremste tilskodarane berre eit par meter unna, til høge tilrop, midt i pipekonserten som følgde utvisinga av den største stjerna på bana.

«Fuck off back to France you French motherfucker», høyrde han frå den nærmaste og mest høgrøysta.

Cantona hadde temperament, og ofte smått med filter mellom intuisjon og handling. Han hoppa over reklameplakatane opp og plasserte beinet hardt i Matthew Simmons, som tilskodaren viste seg å heite. Deretter leverte han eit par velretta slag.

HARDT: Cantona og andre stjerner blei tekne ekstra hardt i ligakampane. Her er det Wimbledons «hard man» Vinnie Jones som er i hælane på franskmannen Foto: Max Nash / AP

– Min beste augneblink i karrieren

Uniteds materialforvaltar Norman Davies og Cantonas lagkamerat Peter Schmeichel styrta til og drog Cantona vekk og inn i garderoben. Den danske keeperkjempa var sjokkert.

– Det var ei rar stemning i garderoben etter kampen, heilt dødsstille. Ingen visste kva som kom til å skje, ingen visste korleis dei skulle takle situasjonen, fortel Schmeichel i dokumentaren.

Men han fordømte ikkje lagkameraten.

– Eg veit ikkje kor mange gonger eg hadde lyst til å gjere slikt sjølv, sa han.

Det blei sjølvsagt rabalder. Men Cantona hissa seg ikkje opp av bråket.

– Min beste augneblink i karrieren? Eg har mange, men det aller beste var nok då eg sparka bråkmakaren, sa Cantona til The Guardian i fjor.

«Bråkmakaren», eller «huliganen», var uttrykket Cantona alltid brukte om Simmons når han snakka om episoden etterpå.

Overraskande mange hadde likevel ikkje fått med seg det som skjedde. Ikkje Alex Ferguson heller. Han sa at han ikkje visste om det før neste morgon. Etter kampslutt irriterte han seg berre over poenga som gjekk tapt i 1-1-kampen.

Derfor sov han dårleg natta etterpå, og slo på TV-en klokka fem. Først då fekk han vite kva som hadde hendt.

– Vi på bana forstod heller ikkje fullt ut det som hadde skjedd før neste dag, seier Richard Shaw, mannen som Cantona hadde slått til då han blei utvist.

Men TV hadde i høgaste grad fått det med seg. Klippet blei vist 93 gonger det første døgnet – ufatteleg mykje på den tid, med internettets lynraske spreiing av videoklipp framleis fleire år unna.

Derfor blei det oppvask. Kravet om at Cantona måtte ut av klubben og engelsk fotball var enormt, og få tvilte på at det ville skje umiddelbart.

Offeret blei skurken

OFFERET: Matthew Simmons var mannen som blei sparka ned av Eric Cantona Foto: REUTER

Simmons var dei første timane og par dagane også framstilt som det store offeret – den vesle tilskodaren som blei sparka ned av megastjerna.

Men på overraskande kort tid snudde stemninga.

Først gjekk det ut over Simmons. Tabloidane fann raskt ut at han hadde bakgrunn i ytterleggåande høgreorienterte og rasistiske organisasjonar, som National Front. Han var også tidlegare dømd for vald under eit ran av ein bensinstasjon.

Simmons gjekk dermed raskt frå offer til skurk i media. Han blei også utestengd frå Selhurst Park for livstid, etter at det kom for ein dag at han hadde gått frå plassen sin fleire tribunerader lenger oppe for å hetse franskmannen. Rett nok hevda han etterpå at han berre var på veg til toalettet, men han blei aldri trudd, skriv The Guardian.

– Cantonas feil var at han slutta å slå, skreiv ein kommentator i The Independent då Simmons’ bakgrunn hadde kome for ein dag.

Også skoprodusenten Nike støtta Cantona. Dei brukte bilete av han i sine reklamekampanjar, og det var aldri snakk om å bryte samarbeidet.

Medietrykket var enormt mot Simmons også. Konsekvensen blei til slutt at han mista både jobb og familie på grunn av episoden.

Ferguson endra meining

Alex Ferguson var som alle andre i starten innstilt på å sparke Cantona ut av klubben. Men ein av klubbens advokatar bad han vente litt for å få oversikt over dei juridiske konsekvensane av det.

«Kung fu-sparket» skapte digre overskrifter, iallfall så lenge sjokkverknadene var der. -Kvelden fotballen døydde av skam, skreiv The Mirror over heile førstesida. The Sun brukte omtrent heile avisa på saka neste morgon.

Dei fleste aviskommentarane kritiserte United for å bruke fleire dagar på det dei rekna med var å sparke Cantona.

Men den tida det tok skulle vise seg å bli avgjerande.

Då klubbstyret møttest tre dagar etterpå hadde Ferguson nemleg endra meining. Han kjende Cantona betre enn dei fleste, og meinte at ei sparking ville vere uheldig for både klubb og spelar.

Både Fergie og klubbleiinga vedgjekk seinare at Cantonas sportslege betydning for klubben var avgjerande for at han ikkje blei sparka ut. Tvert imot, han fekk lov til å spele for reservelaget og trene med førstelaget, også i dei åtte månadane han var utestengd.

– Men eg fekk ikkje spele førstelagskampar, det var det vondaste, sa han etterpå.

Utestengd i åtte månader

HYLLA AV FANSEN: United-fansen hadde ingen vanskar med å tilgi Cantona raskt Foto: Sang Tan / AP

Cantonas betydning for laget skulle også vise seg i resten av sesongen. United var nesten-laget som blei slått av Blackburn i ligaen og av Everton i cupfinalen.

United stengde Cantona ute ut sesongen. Fotballforbundet meinte han hadde sett sporten i vanry, og forlenga utestenginga til 30. september, ein dryg månad inn i starten på neste sesong.

Han mista også plassen på landslaget, der han var kaptein.

Det blei også politisak og rettssak av det, og Cantona blei dømd for vald. Han blei først dømd til 30 dagar i fengsel. Men han anka, og straffa blei omgjord til 120 dagar samfunnsteneste, ei straff han sona med å vere instruktør for dei yngste i Uniteds akademi.

Til rettssaka i London kom det ei busslast med United-fans eins ærend for å støtte Cantona -rett nok betalt av TV-kanalen Channel Four. Blant dei var han framleis den store helten, under rettsforhandlingane samlast dei utanfor rettslokalet for å støtte han.

Cantona blei også trekt to vekeløner i bot, det maksimale av det kontrakten tillét. Det vil seie 10.800 pund, eller drygt 100.000 kroner – lommerusk for dagens fotballstjerner, men svimlande på den tid.

– Når måsane følgjer etter trålaren ...

Cantona var ikkje berre fotballspelar. Han var også nokså filosofisk av seg. Derfor hissa han seg aldri opp over det som skjedde.

– Dersom eg hadde møtt denne bråkmakaren ein annan dag, kunne det ha utvikla seg på ein heilt annan måte, sjølv om han sa akkurat det same. Livet er rart slik, sa han i Guardian-intervjuet.

Filosofisk var han også då han kom ut frå rettslokalet etter at anken var avgjort, og Cantona slapp fengselsstraff. Der venta ein internasjonal hærskare av journalistar på ein kommentar.

– Når måsane (her tok han ein teatralsk pause for ein slurk vatn) følgjer etter trålaren, er det fordi dei håpar at det blir kasta sardinar på sjøen. Takk skal de ha, var det einaste han sa før han forlét lokalet.

KONTROVERSIELL: Eric Cantona under trekninga av meisterligagruppene i 2019 Foto: Valery Hache / AFP

Journalistane stod att nokså forvirra: Kva var det eigentleg franskmannen meinte?

Han har sjølv aldri prøvd å forklare det, og tolkingane spreidde.

Men superstjerna slapp ikkje unna media. Det var det som var meininga at han skulle då Alex Ferguson sende han til ferie i Karibia i utestengingsperioden.

Eit britisk TV-team fann han likevel. Då dei nærma seg for å filme, fauk Cantona på dei og slo til fotografen.

Men det var Cantona som fekk sympatien, og det var TV-folka som måtte svare for seg for det lokale politiet for å ha krenka privatlivets fred.

Fru Ferguson greip inn

Likevel – etter den episoden tok til og med Ferguson til å tvile. Og då italienske Inter kom med eit feitt tilbod, var han tilbøyeleg til å takke ja.

Men historia vil ha det til at då tok fru Ferguson affære.

– Det liknar ikkje deg å gi opp så lett, iallfall ikkje overfor press utanfrå, skal Cathy Ferguson ha sagt, ifølgje The Guardian.

Det verka. Ferguson reiste til Paris, der Cantona hadde søkt tilflukt etter episoden i Karibia, og overtalte han til å bli i United. Samtalen tok fleire timar, mat og god vin. Eigaren viste respekt ved å stengje heile restauranten for alle andre.

Det skulle vise seg å bli eit avgjerande trekk frå Fergie. Cantona viste så tydeleg som det gjekk an kva betydning han hadde for klubben då han var tilbake.

Slo tilbake mot erkerivalen

HELTEN: Eric Cantona hevar pokalen for ligameisterskapet i 1997. Så avslutta han karrieren Foto: Tony Spencer / AP

På første dagen etter ferdig soning, den 1. oktober, spela han frå start i storkampen mot erkerival Liverpool på Anfield. To minutt etter avspark la han pasninga som førte til 1–0.

Og langt ute i andre omgang, då Liverpool hadde snudd til 2-1, tok han straffa som sikra United poenget med 2–2.

Spekulasjonane har gått høgt om kva som hadde skjedd med United dersom kung fu-sparket i januar hadde sendt Cantona ut av United. Det får sjølvsagt ingen vite.

Men med den franske filosofen og fotballgeniet på laget tok United sigeren i både serie og cup i 1996 – med Cantona som kaptein og målscorar i cupfinalen mot Liverpool. Då hadde han allereie blitt kåra til årets spelar den sesongen.

Kung fu-skandalen på Selhurst Park berre eit drygt år tidlegare var eit tilbakelagt stadium.

– Fotball og teater har mykje til felles

KUNST: Eric Cantona på filmfestivalen i Cannes i 2009, i samband med ein film han medverka i Foto: Francois Mori / AP

United vann også ligaen i 1997, i Cantonas siste sesong før han la opp fotballen og gjekk over til kunsten.

Då hadde han spela 143 kampar og scora 64 mål for United. At den karismatiske franskmannen kom med som ein av dei første då fotballens «Hall of Fame» blei opna i 2002, var sjølvsagt.

Han blei regissør, skodespelar og filminstruktør i heimlandet Frankrike. Fotballtalentet fekk han utløp for gjennom å vere trenar, instruktør og spelar i sandfotball.

– Fotball og teater har mykje til felles, sa Cantona i eit intervju med NRK. Han burde vite det etter sine opplevingar på «Theatre of Dreams» i Manchester.