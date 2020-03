Canada dropper OL om ikke lekene utsettes ett år – Australia kan ikke stille

IOC gir seg fire ukers frist

Den internasjonale olympiske komité (IOC) bestemte søndag å gi seg selv en frist på fire uker til å se nærmere på skjebnen til sommerens OL i Tokyo. Et av alternativene som skal utredes disse ukene skal være konsekvensene av en utsettelse på grunn av koronasmitten, ifølge Reuters.



Ifølge BBC skal et annet alternativ være et redusert OL i mindre skala. Bach har hele tiden sagt at utgangspunktet er at man planlegger at sommer-OL i Tokyo settes i gang 24. juli, men mye tyder på at det nå jobbes iherdig med å finne en ny startdato for OL. I en pressemelding heter det at datoene for lekene kan bli endret. Bach poengterer at avlysning ikke er et tema.



– Slik situasjonen er nå ser det mørkt ut med tanke på å gjennomføre OL/Paralympics i Tokyo i sommer som planlagt, sier idrettspresident Berit Kjøll i en pressemelding.