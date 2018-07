– Jeg tisset mens jeg fremdeles satt på sykkelen. Det stod en del publikum akkurat der, og derfor fikk jeg bot.

Det forteller Lilian Calmejane, syklist for det franske sykkellaget Direct Énergie, til NRK.

Han mener det ikke alltid er så lett å følge reglementet til arrangøren, som sier at du ikke skal tisse på de meste publikumsrike delene av løypa.

– I Tour de France er det vanskelig å finne områder uten tilskuere, spesielt mot slutten av etappene. Dersom man må tisse er det bedre å ta boten. Når man nærmer seg målstreken har vi ikke tid til å stoppe for å tisse, da må det skje mens du sitter på sykkelen.

Kristoff: – Burde kanskje ventet litt

Alexander Kristoff kjenner seg ikke igjen i problemstillingen, presentert av franske Calmejane. Han sier at det skal tisses en del på helt feil sted for å få bot.

– Det kan være vanskelig å finne et egnet sted, men du får ikke bot med mindre du tisser midt blant tilskuerne. Kanskje han tisset på publikum, siden han tisset i fart?, spør Kristoff.

SVETT, MEN IKKE TISSETRENGT: Alexander Kristoff har til gode å oppleve store tisseproblemer i Tour de France-varmen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tour-debutant Amund Grøndahl Jansen er enig med den mer rutinerte Kristoff i at tissing sjelden blir et stort problem under etappene.

– Det er bare å stoppe et sted hvor det ikke er folk. Det har gått helt fint for meg, svarer Lotto-Jumbo-rytteren.

Skylder på varmen

Lilian Calmejane innrømmer at det beste for alle er at publikum slipper å frykte tissing fra syklistene.

– Tilskuerne er her for å se sykkelrittet, og tissing er kanskje ikke veldig bra for sykkelsportens image.

Det har derimot vært veldig varmt de første dagene av årets Tour de France, noe som gjør det vanskeligere å kontrollere egen blæreaktivitet, ifølge Calmejane.

– Varmen gjør at vi må drikke mye, og da må vi også tisse mye.