Bystrøm var skuffet etter nesten-sensasjon

– Han ble dessverre for sterk for meg på slutten. Jeg måtte også ta de siste to kilometerne i front da han la seg på hjul. Det ble en vanskeligere reise enn jeg hadde håpet. Men sånn er sykling - en taktikksport. Sånn sett er jeg fornøyd med at jeg var med i kampen om seier. Men det var skuffende å bli nummer to også, sier Bystrøm til NRK.

– Skuffelsen større enn gleden

Alle ventet at de to utbryterne ville bli innhentet av det jagende feltet og at spurtkanonene skulle gjøre opp om seieren på den 186,1 kilometer lange etappen fra Ejea de los Caballeros til Lleida, men slik gikk det ikke.

LAGKAMERATER: Sven Erik Bystrøm og Alexander Kristoff. Foto: Hanne Skjellum Mueller

Bystrøm forteller at han hadde planlagt for et slikt scenario hele dagen. De siste fem milene ble han enige med rytterne i brudd at de skulle gi alt.

De hadde i tillegg medvind og det var enkelte tekniske partier han så til deres fordel. Det holdt altså helt inn, men den norske UAE-rytteren greide ikke å stå imot da belgiske Wallays fra Lotto Soudal kom på de siste meterne.

– Når du blir nummer to så er skuffelsen større enn gleden. Det er en befrielse å kjempe om seieren. Jeg har ikke vært mye i toppen de siste etappene. Jeg har blandede følelser, litt skuffet og litt fornøyd, sier Bystrøm.

– Bedre enn meg

Etappevinner Wallays sier, ifølge cyclingnews.com, at han vurderte Bystrøm som en bedre spurter enn ham selv. Han fikk sekunderinger på forfølgerne bak og vurderte det slik at han bare kunne ligge på nordmannens hjul.

– Jeg ventet, ventet, ventet, og så slo jeg til 200 meter før slutt, sier han.

Bare en sykkellengde bak Bystrøm kom superstjernen Peter Sagan, som vant spurten i hovedfeltet og ble nummer tre. Det var så lite som skilte at forfølgerne fikk notert samme tid som tetduoen.

Det ble ingen betydelige endringer blant de beste i sammendraget på torsdagens etappe. Briten Simon Yates fra Mitchelton beholder den røde ledertrøya og er 25 sekunder foran Alejandro Valverde. Bare tre etapper gjenstår før sammenlagtvinneren kåres i Madrid.

– Nå er det to fjelletapper og én siste i Madrid. Vueltaen føles nesten som den er over. Det skal sykles i tre dager til, men det er ikke de etappene som passer meg best, sier 26-åringen.