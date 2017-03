– Det var en posisjonskamp, og så treffer jeg en betongstolpe i veien som skiller sykkelveien og veien, og smeller rett inn i den. I neste øyeblikk ligger jeg bare der, sier Bystrøm.

Søndagens Gent-Wevelgem ble en kort affære for nordmannen. Allerede i første halvdel av rittet veltet han ut av rittet, og dermed blir det også en tidlig avslutning på klassikersesongen til haugesunderen.

Selve bruddet til Bystrøm er ifølge ham selv i et ledd mellom håndleddet og tommelen. I tillegg ble nordmannen godt forslått.

– Du føler deg litt mørbanket, for du har jo slått flere andre deler av kroppen, sier Bystrøm.

Sting i kneet, sår på knær, albuer, skuldre og rygg kom på toppen av håndbruddet.

– Jeg hadde som mål å være bra i Flandern, så det er kjedelig å krasje ut rett før. Men sånn er livet, jeg var vel ikke den eneste som gikk i bakken i går.

Viktig hjelper for Kristoff

Søndag sykles Flandern rundt, én av fem såkalte monumentklassikere i sykkelsporten. Alexander Kristoff er den eneste nordmannen som har vunnet et monument, med seier i Milano-Sanremo i 2014 og Flandern rundt i 2015.

I sistnevnte ritt var også Bystrøm blant hjelperytterne til Katusha-stjernen. Siden 2015 har Bystrøm vært med på 19 av de 37 seirene til Kristoff.

– Han er viktig for meg, og en viktig hjelperytter. Sånn sett er det dumt at han er skadet, så da må vi fylle inn med noen andre. Det er sikkert noen andre som er klare for jobben, men Sven Erik er en veldig god hjelperytter for meg. Det svekker sjansene litt, mener Kristoff.

HJELPER: Sven Erik Bystrøm har vært med på over halvparten av seirene til Alexander Kristoff siden 2015. Her takker Kristoff for hjelpen etter Arctic Race of Norway i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Frykter ikke for Tour de France-sjansene

25-åringen er inne i sin tredje hele sesong i det sveitsisk registrerte Katusha-Alpecin, og er tiltenkt en plass på laget som skal hjelpe Alexander Kristoff til etappeseirer i Tour de France.

Til tross for at han nå mister en mulighet til å overbevise lagledelsen om at han fortjener en plass i det franske rittet, frykter ikke Bystrøm for at bruddet svekker sjansene hans for deltagelse.

– Det er fortsatt lenge til Tour de France, så jeg har nok god tid til å komme i form dit. Forhåpentligvis klarer jeg å komme i godt slag tilbake.

Til sykkelnettstedet procycling.no forteller Bystrøm at det neste målet hans nå blir Tour of California i midten av mai.