Vil begrense klubbenes leieavtaler

FIFA planlegger endringer i overgangsreglene for å begrense antall leieavtaler.

Ifølge en FIFA-kilde som uttaler seg til AFP er planen å begrense antall spillere en klubb kan leie ut til 6-8 per sesong. De har sett seg lei på at store klubber signerer et stort antall spillere som umiddelbart leies ut.