Bystrøm må trekke seg fra VM-fellesstarten

– Det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg har gjort et forsøk og gitt det en sjanse. Den siste tiden har jeg gått til behandling og fått den beste oppfølgingen jeg kunne fått på Stavanger Sykehus.

– Uheldigvis har ikke fremgangen vært så stor som jeg hadde håpet. Det viser seg også at det er to brudd i stedet for ett, sier Sven Erik Bystrøm i en pressemelding.

Bystrøm sier han må innse at skaden han pådro seg i Spania tidligere i høst ikke leges raskt nok, selv om han i det lengste hadde håpet å bli klar til VM.

Leter etter erstatter

Landslagssjef Stig Kristiansen mener frafallet er et tap for laget.

– Bystrøm er jo helt klart en av våre aller sterkeste ryttere, og det vil merkes at han er borte. Ikke bare mister vi hans kjørestyrke, mens også hans personlighet som vi ikke lenger får dratt nytte av.

– Noe av hans store personlighet ser vi når han selv sier fra seg sin VM-plass i god tid før mesterskapet. Det er en avgjørelse det står stor respekt av, sier Kristiansen.

Nå starter jakten på Bystrøms erstatter. Landslagsledelsen opplyser at de vil bruke noen dager på å finne en ny mann i laget.

– Når situasjonen blir som nå skal vi bruke helgen godt for å vurdere ytterligere hvem som skal erstatte Bystrøm. Vi forventer å offentliggjøre Bystrøm sin erstatter i starten av neste uke, sier Kristiansen.

– Surt

Bystrøm ga fra seg plassen for å sikre et sterkest mulig norsk landslag til start i Bergen.

- Det er selvfølgelig surt å miste VM på hjemmebane, men det ville samtidig vært feil å kjøre der uten å være 100 prosent. Av respekt av de andre rytterne og meg selv var dette den beste avgjørelsen jeg kunne tatt nå, sier Bystrøm.

Disse 8 er så langt klare for VM-fellesstarten Menn Elite i Bergen:

Edvald Boasson Hagen, Lillehammer CK/Team Dimension Data

Alexander Kristoff, Stavanger SK/Team Katusha

Vegard Stake Laengen, Asker CK/UAE Abu Dhabi

Truls Korsæth, Lillehammer CK/Astana Pro Team

Amund Grøndahl Jansen, Nes SK/Team Lotto NL- Jumbo

Odd Christian Eiking, Bergen CK/FDJ

August Jensen, Bodø CK/Team Coop

Daniel Hoelgaard, Sandnes SK/FDJ