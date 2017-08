Sven Erik Bystrøm satt i hovedfeltet da han gikk i bakken med 95 kilometer igjen til mål.

– Vi var fem-seks mann som gjekk i bakken. Alt gjekk fort, man får ikke tid til å tenke så mye. Plutselig bare lå jeg der, forteller han til NRK, som ringer mens han er til undersøkelse på sykehuset.

Den undersøkelsen viste brudd i det venstre skulderbladet.

Bystrøm er en av den viktigste hjelperytterne på det norske landslaget, og om mindre enn én måned er det VM i Bergen.

SKADD: Sven Erik Bystrøm ble skadd også i vår. Da var det håndleddet det gikk utover, og flere ritt gikk fløyten Foto: NRK

– Jeg har ikke gitt opp VM ennå. Det er usikkert. Legene sier det kan ta noen uker, men jeg må nesten spørre noen spesialister når jeg kommer hjem. Jeg får nok bedre svar i løpet av de neste dagene når jeg kommer hjem, sier Katjusja-rytteren.

Dette er ikke den første skaden for Bystrøm i år. I mars brakk han et bein i hånda under rittet Gent-Welvegem og miste det meste av vårsesongen.

– Det er sånn det er, det blir noen velt i løpet av året. Det var kjipt det som skjedde i dag.

En viktig støttespiller

– Dette er ikke gode nyheter, sier landslagssjef Stig Kristiansen til NRK.

Han har fått beskjed om Bystrøms skulderbrudd, og liker det ikke.

– Stig har en klar plass i Norges nimannslag. Han er taktisk veldig smart, og det blir merkbart hvis vi mister ham. Da mangler vi en viktig støttespiller, sier Kristiansen til NRK.

Bystrøm skal også sykle lagtempo i VM allerede 17.september.

– Jeg håper vi får bedre svar om noen dager.

Da NRK snakket med ham tidligere i kveld, satt han og ventet på resultatet av røntgen-undersøkelsen.

– Det må jeg bare ta som det kommer, sa han da. Før bruddet ble konstatert.

Froome beholdt ledertrøya

22 år gamle Mohoric stakk av fra en 14 mann stor utbrytergruppe i den siste stigningen i mål, og han kom i mål med et 16 sekunders forsprang på Pawel Poljanski (Polen) og Jose Joaqun Rojas (Spania).

Briten Chris Froome beholdt den røde ledertrøya med 11 sekunders margin.

Det var mye sidevind i løpet av den 207 kilometer lange etappen fra Lliria til Cuenca.

Han kom seg opp til hovedfeltet igjen, men TV-bildene viste at nordmannen hadde plager. Trøyen var revet opp på ryggen, og Bystrøm fikk behandling av legebilen.

TV 2 melder at Bystrøm måtte til legesjekk rett etter målpassering. Kanalen fikk bekreftet at skulderen var ute av ledd. Bystrøm kom i mål som sistemann på etappen med over 25 minutter opp til vinneren.