Det var duket for en prestisjeduell på herrens lagsprint i NM del to på Gålå. Petter Northug jr, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Emil Iversen, Niklas Dyrhaug og Erik Bransdal var bare noen av de mange profilene som var med i finalen.

Det ble imidlertid ingen spurtduell mellom Høsflot Klæbo og Northug jr. på oppløpet.

Johnsrud Sundby fikk en luke på sin siste etappe, og sendte ut skotten Andrew Musgrave med et lite forsprang på den avsluttende etappen. Røa-løperen gikk ut ett drøyt sekund foran Byåsens Klæbo og Håvard Solås Taugbøl fra Lillehammer.

Luken ble tidlig hentet inn, og i siste bakke rykket Klæbo fra de to andre. Dermed tok vinterens store stjerneskudd NM-gull på lagsprinten sammen med Didrik Tønseth.

– Jeg følte jeg traff bra på sisterunden. Det var ganske klart at det var der det ville bli avgjort, så det var bare til å være på hugget og klinke til med det man var kar for, sier Klæbo.

Lillehammer tok sølvet med Vegard Bjerkreim Nilsen og Solås Taugbøl, mens Røa akkurat holdt unna for Varden/Meråker og tok bronsen.

Fikk revansje for NM-stafetten

20-åringen forteller at han synes det gikk relativt rolig, og at han dermed kunne spare krefter underveis i lagsprinten til den avsluttende etappen. Der var han klart best, og sørget for at Byåsen er det beste laget i Norge – og Trøndelag.

– Det er viktig. Det er en duell der. Å ta NM-gull på lagsprint er "artig". Vi skulle gjerne gjort det på stafetten tidligere også, men nå har vi tatt tilbake tronen, sier Klæbo.

Byåsen endte kun på en åttendeplass i NM-stafetten på Lygna tidligere i vinter.

Petter Northug jr. gikk sammen med lillebror Even Northug for Strindheim, men endte helt nede på tolvteplass, over minuttet bak, etter at de mistet kontakten på den nest siste etappen.

– Det er vanskelig å henge på Didrik og Martin når de går så fort som de gjorde på de første tre rundene. Det er verdensklasse over det de gjør, mener Klæbo.