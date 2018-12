Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Manchester City skulle bare ut på hjemmegresset i Manchester for å plukke tre poeng fra bunnlaget Crystal Palace. Og det så ut til å gå oppskriftsmessig da tyske İlkay Gündogan stanget vertene i føringen etter drøye halvtimen.

Men så snudde det helt på Etihad. Først var det Jeffrey Schlupp som dro seg inn i banen, og hamret ballen ned i hjørnet bak en sjanseløs Ederson.

Årets mål?

Brasilianeren var dog enda mer sjanseløs noen minutter senere. En City-klarering dalte ned på rundt 25 meters hold. Der stod 27 år gamle Andros Townsend klar med venstreslegga. Alle har nok drømt om å treffe klokkereint på volley fra 25 meter – men det er langt fra alle som har fått det til. Spesielt ikke mot selveste Manchester City.

Men Townsend banket til, og kula dundret inn i høyre kryss.

– Han treffer vanligvis tribunen oftere enn målet, men her får han et vanvittig treff. For en volley!, sa TV 2 fotballekspert Petter Myhre i studio.

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp lot seg også begeistre.

– Det var ellevilt! Det overrasker meg ikke om det blir årets mål, det er sjelden man ser slike scoringer. Jeg har ikke sett samtlige mål i England i år, men av de jeg har sett er dette det fineste. Det utrolig vanskelig å få et slikt treff, sier han.

Det kokte også på sosiale medier etter Townsend sitt drømmetreff.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Se scoringen øverst i artikkelen.

FEIRET: Andros Townsend har trolig aldri scoret et mer vakkert mål. Foto: Oli Scarff / AFP

Luke for Liverpool

Fiaskoen var et faktum da Kyle Walker lagde straffe i 2. omgang. Luka Milivojević satte sikkert inn 3–1 for bortelaget.

SKUFFET: Pep var tydelig misfornøyd med sine disipler. Foto: Carl Recine / Reuters

Kevin De Bruyne reduserte for de lyseblå, men City klarte aldri hente seg helt inn igjen, og gikk på sesongens første store blemme.

Nå har Liverpool en luke på fire poeng ned til City på 2. plass.