Bundesliga-stjerner med støtte til George Floyd: – På tide å bli hørt

Marcus Thuram (22) scoret to mål mot Union Berlin og sørget for at Borussia Mönchengladbach holder seg blant topp fire i Bundesliga, men etter kampen er det markeringen av den første scoringen som har fått mest oppmerksomhet.

Det er dette bildet som har satt sinnene i kok. Politibetjent Derek Chauvin presser kneet mot nakken til George Floyd, mens Floyd roper at han ikke får puste. Floyd døde senere. Chauvin er nå siktet for forsettlig drap. Foto: Darnella Frazier / AP

Feiringen var ikke til å misforstå:

Den var en støtte til kampen mot rasisme. Et problem fotballen sliter med, men som nå er aktuelt gjennom politivolden mot amerikanske George Floyd.

Thurams markering er den samme som den amerikanske fotballstjernen Colin Kaepernick brukte da han for tre år siden demonstrerte mot politivold mot svarte i USA. Hver gang nasjonalsangen ble spilt i 2017-sesongen gikk Kaepernick ned i knestående og lot være å synge.

Slik stod Colin Kaepernick (i midten) under avspillingen av den amerikanske nasjonalsangen gjennom hele 2017-sesongen. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

– En verdig og forståelig markering

Franske Thuram er sønn av Lilian Thuram, som ble verdensmester med Frankrike i 1998 og som har engasjert seg sterkt i kampen mot rasisme i fotballen.

Politiske markeringer pleier ikke å være tillat i internasjonal fotball, men Viasats fotballekspert, og tidligere Bundesliga-proff, Rune Bratseth mener Thurams markering må gå gjennom.

– Det er en verdig markering og på alle mulige måter forståelig. Det er også et tema som fotballen sliter med så det er viktig å ha det på agendaen.

– Hvis du begynner å skrive meldinger på en t-skjorte under drakten skjønner jeg at det er krevende for dem som skal styre det her, men en markering som det her synes jeg er veldig greit, sier Bratseth i Viasat-studio.

Borussia Mönchengladbach la også ut et bilde av markeringen med teksten:

– Ingen forklaring nødvendig.

Fikk gult kort for feiringen

Han fikk gult kort for å ta av seg drakta, Dortmunds Jadon Sancho, men mente en støtte til George Floyd var verdt det. Foto: Lars Baron / AFP

Noen timer senere fulgte Borussia Dortmunds Jadon Sancho opp med en ny markering da han satte inn 2-0 mot Paderborn. 20-åringen dro av seg drakten og viste frem nettopp en t-skjorte med påskriften «Justice for George Floyd».

Sanchos fikk, i motsetning til Thuram, gult kort for å ta av seg drakten. Dortmund-spilleren scoret hattrick etter pause i en kamp Dortmund vant 6-1, uten en skade Erling Braut Haaland.

Lørdag spilte Schalkes amerikanske midtbanespiller Weston McKennie med et hjemmelaget armbind med påskriften:

«Justice for George»

Senere twitret han følgende melding, oversatt:

– Det føles godt å kunne bruke min arena til å sette fokus på et problem som har pågått for lenge! Vi må stå opp for det vi tror på og jeg mener det er på tide at vi blir hørt.

Lørdag var det store demonstrasjoner utenfor den amerikanske ambassaden i Berlin. Flere hundre personer protesterte mot politiets behandling av George Floyd.

Også Thurams landsmann, Paris Saint-Germain-stjernen Kylian Mbappé, har engasjert seg i rasismekampen. Lørdag la Mbappé ut følgende melding på Twitter:

