Marvik tapte i bryte-EM - får rekvalifisering

Oskar Marvik måtte se seg slått i bryte-EM i Zagreb, men har sjansen på bronsemedalje gjennom rekvalifisering.

I 130-kilosklassen røk «Tåsenplogen» 0-8 for tyrkeren Riza Kayaalp i kvartfinalen. Kampen var tidlig over etter at Kayaalp fikk revet ned nordmannen og fikk ham med på flere rullinger. Tyrkeren vant på teknisk fall.

Marvik vant tidligere i mesterskapet med 2-1 over finske Elias Kuosmanen. Marvik var avhengig av at Kayaalp tok seg til finalen for å få en rekvalifisering om en mulig bronsefinale lørdag.

Det klarte nettopp Kayaalp da han slo Mantas Knystautas fra Litauen 8–0 på teknisk fall slik at Marvik skal ut i rekvalifisering lørdag. (NTB)