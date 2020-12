Brytestemnet som utløyste idrettsboikotten: – Ein kan trygt seie at han var fly forbanna

Det er søndag 24. november 1940. På jernbanestasjonen i Holmestrand står ei gruppe menn og ventar på toget frå Oslo. Dei er aktive brytarar og påmelde til eit større nasjonalt stemne i Tønsberg seinare på dagen.

Men ingen av dei har tenkt å reise dit.

Toget sig inn på stasjonen. Om bord er ei større gruppe brytarar som er på veg til det same stemnet.

Holmestrand-brytarane går om bord. Der ser dei sine kameratar og konkurrentar, og tek kontakt.

– Gå av toget her, ikkje reis til Tønsberg, ber dei.

– Det er nazistane som styrer dette no, og derfor vil vi boikotte stemnet. La oss halde oss unna.

Full boikott – idrettsstreiken er i gang

TOMT: Hoppbakkane låg aude og utan aktivitet under idrettsstreiken. Foto: Ntb / NTB

To dagar tidlegare har nemleg det nyoppretta og nazistyrte arbeidsteneste- og idrettsdepartementet oppløyst det norske idrettsstyret og avsett dei tillitsvalde på alle nivå.

Det blir diskusjonar i løpet av det korte stoppet i Holmestrand. Før toget går vidare, har nokre av brytarane gått av. Andre blir sitjande og følgjer toget til Tønsberg.

Stemnet i Tønsberg er også uttak til landskampen mot Finland ni dagar seinare. 64 av dei beste brytarane i landet er påmelde. Arrangementet og påmeldingane har vore klare sidan før okkupasjonsmakta tok styringa.

Når dei som har valt å reise vidare, kjem fram til brytearenaen i Tønsberg, møter dei utøvarar som har kome frå andre kantar. Dei set seg ned utanfor lokalet og snakkar seg imellom ei stund.

Så går alle samla derifrå, skriv nettstaden mattekanten.no.

Fly forbanna brytepresident

Det som skulle bli kjent som den norske idrettsstreiken, er i gang.

Brytepresident Arthur Nord har kome for seint til toget. Når han noko forseinka kjem fram til brytelokalet, er døra stengd. På døra står ein lapp om at stemnet er avlyst.

– Ein kan trygt seie at Nord var fly forbanna, skriv mattekanten.no.

Denne tilsynelatande spontane boikotten var startskotet for idrettsstreiken, ein streik som ikkje berre skulle bli svært effektiv i resten av okkupasjonstida, men som også skulle gi sterk inspirasjon til heile den sivile motstanden som prega landet i alle dei fem krigsåra.

HISTORIKAR: – Idrettsutøvarane var dei første som organiserte ein ikkje-militær motstand, seier idrettshistorikar Matti Goksøyr Foto: Morten Holm / NTB

– Det er litt uklart kva som var den direkte utløysinga av boikotten av dette stemnet, seier Matti Goksøyr. Han er professor i idrettshistorie ved Noregs idrettshøgskole, og har saman med Finn Olstad gått grundig inn i idrettsstreiken i boka «Skjebnekamp».

– Kanskje var det fordi bryting tradisjonelt har vore ein idrett med sterke røter i arbeidarklassa. Utøvarane var samstemte og hadde ei klar felles haldning mot nazismen, seier Goksøyr.

Om aksjonen kom heilt spontant, er likevel usikkert. Allereie 25. september, to månader tidlegare, hadde nazistyret oppretta Arbeidsinnsats- og idrettsdepartementet som skulle overta styringa av norsk idrett.

– Det er grunn til å tru at fleire innan brytemiljøet hadde snakka saman og bestemt seg for korleis dei skulle handtere det nye regimet. Derfor kom det ikkje heilt overraskande etter det som skjedde to dagar før, seier Ove Gundersen.

Han er tidlegare generalsekretær i Norges Bryteforbund, og kjenner brytesportens historie i Norge betre enn dei fleste.

Avviste å konkurrere for nazistyret – utestengde på livstid

Det gjekk ikkje lang tid før brytarane sitt eksempel blei følgt opp av andre idrettar. Boksarane la ned sin idrett raskt. Og berre få dagar etter bryte-boikotten i Tønsberg, sende interrimstyret i det som nyleg var blitt Norges Idrettsforbund, svar til statsråd Axel Krogh der dei avviste alt samarbeid.

Idrettsstyrets svar til nazistane i 1940 Ekspandér faktaboks Det er vår sikre oppfatning at den beslutning som nå er fattet av departementet er til stor skade for norsk idrett og i høyeste grad vil ødelegge den nødvendige arbeidsglede både innen idrettsledelsen og blant de aktive idrettsmenn.

Vi må derfor nedlegge en bestemt protest mot den gitte forordning. Vi mener også at forordningen går atskillig lenger enn departementet etter lov og folkerett har adgang til.

Slik som forholdene i dag ligger an, har vi dog ikke annet å gjøre enn å la våre nøkler, akriver m.v. gå ovber til departementet, men dette skjer altså under vår mest bestemte protest.

Tillitsmennene i den nå oppløste frivillige idrettsorganisasjon fralegger seg ethver ansvar for de skritt som departementet nå har tatt, og vi presiserer at såvel det rettslige, moralske og økonomiske ansvar helt ut ligger hos herr statsråden.

MISLYKKAST: Kombinertløparen Willy Bogner fekk i oppdrag å overtale norske utøvarar til å bryte idrettsstreiken, men mislykkast Foto: Ukjent

Vinteridrettane skulle starte sin sesong like etterpå, men også der blei det raskt nesten total stillstand. Oslo IL trekte seg frå arrangementet av skøyte-NM, og Drafn og Mjøndalen sa frå seg ski-NM. Også arrangørane av Holmenkollrennet trekte seg, ifølgje okkupasjonen.no.

For tyskarane var det viktig at idretten kom i gang. Derfor blei åtte av dei best kjende idrettsutøvarane – mellom dei fire brytarar – kalla inn på teppet i Rikskommisariatet. Dei blei nærmast trua til å delta i konkurransar, men det blei klart avvist. Som straff blei dei utestengde frå all idrett på livstid, går det fram av eit notat frå Siljan historielag.

Sende kombinertløpar for å overtale

Rieichskommissar Josef Terboven sende den tyske kombinertløparen Willy Bogner for å få norsk idrett over på nazistane si side. Han kjende mange av sine norske konkurrentar frå før, og snakka godt norsk.

Men også han mislykkast, og måtte reise heim til Tyskland utan resultat.

– Idrettsutøvarane gjekk føre i den sivile motstanden mot okkupasjonsmakta. Dei var dei første som organiserte ein ikkje-militær motstand, seier Goksøyr.

Då våren kom, hadde også sommaridrettsutøvarane valt å legge ned aktiviteten. Idrettsstreiken var så å seie totalt effektiv utover våren og sommaren 1941. Ingen trena, konkurrerte, var tilskodarar eller hjelpte til.

Fotballstreiken svei mest

FOTBALL: Asbjørn Halvorsen hadde spela mange år i tysk fotball, men som generalsekretær i NFF var han ei av dei sterkaste kreftene bak fotballens motstand mot okkupasjonsmakta

– Det irriterte tyskarane spesielt at fotballspelarane streika. Fotball var den prestisjemessig største idretten, og tyskarane hadde nok rekna med at lysta til å spele fotball var større enn streikeviljen. Men der tok dei feil, seier Goksøyr.

Fotballen tok sitt klare standpunkt ikkje minst fordi Asbjørn Halvorsen var generalsekretær. Sarpingen var godt kjend for tyskarane etter å ha spela 12 år i Hamburg (1922-34). Men han let seg ikkje presse eller lokke til å ta standpunkt for tyskarane etter okkupasjonen.

Han gjekk seinare inn i aktivt motstandsarbeid, blei oppdaga og sat i tysk konsentrasjonsleir frå 1942 til 1945.

«Bryterne har vært noen stivnakker»

Klubbavisa «Ugreia» i Kolbotn AIL oppsummerte det slik på nyttårsaftan 1940:

«Det er blitt så rart i idrettslivet i landet nå. Det har plutselig blitt så dødt. Når det skal arrangeres stevner, så er dem skvær borte, eller så kan de ikke stille opp av en eller annen grunn. Svømmerne sier at vannet er for kaldt. Fotballen vil ikke trille lenger, og kården til fekterne har rusta. Alle bryterne hadde fått stive nakker. Men det er jo noe vi vet fra før, at bryterne har vært noen stivnakker som ikke lar seg bøye».

Det nazistisk oppnemnde Norges Idrettsforbund prøvde å arrangere konkurransar, men deltakarlista var oftast tynn. Svært få av dei kjende norske idrettstoppane var med, dei aller fleste ofra karrierane sine og heldt seg unna.

Birger Ruud sa nei

KLART NEI: Birger Ruud var den kanskje mest kjende norske idrettsutøvaren, og tyskarane prøvde å lokke han over på si side. Ruud sa nei, og blei arrestert Foto: Scan-foto / NTB

Tyskarane prøvde å få med seg nokre av dei største. Birger Ruud hadde vore den kanskje aller beste skihopparen i verda på det meste av 30-talet. Han blei saman med fleire andre kalla inn til departementet for å bli overtalt.

– Vi på Kongsberg hadde allereie meldt oss ut av idrettslaget fordi vi ville stå fritt, sa Ruud i eit intervju med NRKs Franz Saksvik i 1995.

– Vi fekk beskjed om å reise tilbake til våre respektive klubbar for å få aktiviteten i gang igjen. Viss ikkje, ville vi ikkje bli sett på som dei populære idrettsmenn vi var, men som politiske demonstrantar.

Ruud let seg ikkje overtale, og det var eit ekstra stort vonbrot for tyskarane. Ruud hadde høg status også i Tyskland etter sine idrettsbragder, mellom anna OL-gullet i Garmisch-Partenkirchen i 1936, skriv okkupasjonen.no.

Nazistisk pressedekning

Dei få avisene som fekk lov til å kome ut, var enten overtekne av nazistane eller underlagde streng sensur, også om idrett. Det gav seg nokre rare utslag.

Som for eksempel om brytestemnet i Tønsberg. Pressa leverte eit referat som ikkje heilt står i stil med det historikarane har fortalt:

«Dei 73 brytarane møtte fram og blei presentert for publikum. Då Arthur Nord skulle opne stemnet, reiste dei seg og forlét salen til publikums applaus», heitte det i referatet, ifølgje mattekanten.no.

– I mange av redaksjonane var det stadige diskusjonar om kor langt ein kunne tøye sanninga utan at det blei for tydeleg. Mest «fake news» var det oftast om publikumsframmøtet, det blei sterkt overdrive, seier Goksøyr.

Etter det avlyste brytestemnet i Tønsberg tok Arthur Nord derfor heilt på eiga hand ut sju brytarar til landskampen mot Finland, og sende brev med spørsmål om dei ville delta.

Ingen så mykje som svarte. Dei uttekne brytarane blei derfor diskvalifiserte frå all idrett på livstid. Ein dom som sjølvsagt blei omgjort straks okkupasjonstida var slutt.

Fem dagar seinare stod det ein kort notis i Aftenposten – ei av dei få avisene som fekk kome ut under okkupasjonsåra, og som var redaksjonelt leia av nazistane – om at landskampen mot Finland var avlyst. Utan nærare forklaring.

PUBLIKUM: Bra med folk på tribunane på dette biletet under eit norgesmeisterskap. Men dei fleste er nazi-soldatar i uniform Foto: Scanpix / NTB

Publikumsboikott og sand på isen

Eit anna døme på avisreferat frå nazi-tida, er artikkelen om eit skøytestemne på Hamar i mars 1941.

Fleire av den tids stjerner stilte, den fremste var Hans Engnestangen, tidlegare verdsmeister og regjerande verdsrekordhaldar på 500 og 1500 meter.

– Løpa var av god kvalitet, og mange tilskodarar hadde møtt fram, skreiv Aftenposten.

Engnestangen var tidlegare verdsmeister og verdsrekordhaldar på 500 og 1500 meter, og ein av få stjerner som valde å delta i den nazist-organiserte idretten. I eit innlegg i Åndalsnes Avis i januar 1944 forklarar han kvifor han gjorde det, og kvifor han var overtydd nasjonalsosialist.

Men tilbake til skøyteløpet på Hamar. Biletet var ikkje heilt slik avisa skildra det. Tyske kjelder som var offentleggjort etter krigen fortel ei anna historie.

Det var berre fire løparar som gjekk hurtigløpa, og kunstløpa hadde fire eller fem deltakarar. Publikum boikotta stemnet, berre 12 betalte inngangspengar. Om natta mellom dei to konkurransedagane blei det gjort sabotasje ved å strø sand på isen.

Dette er ei typisk hending frå idretts-Norge under okkupasjonen. Tyskarane ville bruke idretten i sin propaganda, slik dei gjorde i mellom anna Danmark.

– Danskane hadde eit anna syn på både okkupasjonen og motstanden. Dei meinte at idretten ville ha positive ringverknader i eit elles dystert samfunn. Der heldt idretten fram som vanleg, fortel Goksøyr.

Jøssingidretten

Men kva gjorde utøvarane som boikotta all organisert idrett i nærmare fem år, og som kosta mange dei åra som skulle vore høgdepukt i karrieren?

Mange av dei blei verdfulle for motstandsrørsla, unge og fysisk sterke som dei var. Mange gjekk også inn i Milorg, den militære motstandsorganisasjonen som dreiv med etterretning og sabotasje mot okkupasjonsmakta. For dei var idrettsungdomen gull verdt. Ikkje minst skiløparane.

Dei dreiv også med illegale konkurransar, såkalla jøssingidrett.

JØSSING: Symjing i kaldt vatn var ein del av jøssingidretten

Til å byrje med var det berre idrettar som kunne drivast langt frå busetnad: Orientering, terrengløp, langrenn. Og symjing i kalde tjern eller i sjøen.

Seinare blei dei modigare, og konkurrerte i fleire idrettar og i anlegg nærmare busetnad. Det straffa seg.

I februar 1942 blei det gjennomført eit hopprenn i Furubakken i Asker. Styresmaktene hadde eitt av sine hovudkvarter på Skaugum, ikkje langt unna, og rennet blei oppdaga. Ein av deltakarane var Birger Ruud.

– Det var for mange tilskodarar, seier Ruud.

Arrestert på veg til mors bursdag

Nokre dagar seinare, på veg heim for å feire fødselsdagen til mor si, blei han saman med sin bror Sigmund arrestert av tyskarane og sett i fangeleir på Grini. Han sat der i over eitt år.

– Når ein konkurranse blei for stor, blei det rekna som ein provokasjon. Då slo styresmaktene til med arrestasjonar og truslar, seier Goksøyr.

Landssvikoppgjeret var tøft også for andre idrettsutøvarar. Ikkje alt var like rettferdig.

Offer for ambisiøs far

Goksøyr trekkjer i boka si fram den triste historia om kunstløparen Turid Helland Bjørnstad. Ho var ung tenåring då krigen braut ut. Hennar ambisiøse far ville at ho skulle bli den nye Sonja Henie, og pressa henne til å delta på nokre nazi-idrettsstemne.

DIPLOM: Det blei gitt utmerkingar også i den illegale idretten, og ei veke før tyskarane kapitulerte, var det fest og premieutdeling

Nokre år etterpå slutta ho med skøyter og braut med faren og hans syn.

Ho ville halde fram med karrieren etter krigen. Men fordi ho hadde konkurrert på feil side, fekk ho aldri sjansen.

Utover vinteren og våren 1945 blei det klart at Tyskland ville tape krigen. Derfor var det nokså openlyst då avslutninga for alle illegale skikonkurransane blei avslutta på Kikuthytta med stor fest, premieutdelingar og diplom frå leiarar og aktive 28. april 1945, går det fram av notatet frå Siljan historielag.

Ei veke seinare var Norge fritt.