Bryterne med heftig OL-oppgjør: «Faen, nå må dere skjerpe dere»

– Nå starter vi på nytt. Nå er jeg nødt til å stramme inn. Så får dere være enig eller uenig, og kalle meg en «hæstkukk» eller nordlending. Det spiller ingen rolle, jeg tar det ikke personlig, smeller det fra landslagstrener Fritz Aanes under bryternes OL-evaluering.

Norge hadde som mål å kvalifisere seg med tre stykker til OL i Tokyo. Dit kom ingen.

– Jeg var utrolig skuffet. Jeg forventer at de presterer maksimalt og gjør sitt beste, noe jeg følte de ikke gjorde, sier Aanes i slutten av september.

SER FREM TIL VM: Stig-André Berge (t.v.) bryter sitt siste mesterskap under ledelse av Fritz Aanes. Foto: Ali Zare / NTB

OL-nedturen resulterte i et selvransakende møte. Der ble det gitt klar beskjed om at innsatsen hadde vært for dårlig, prestasjonene hadde vært for dårlige, at tiden med interne splittelser var over.

Den siste dagen i mai samlet de seg på Ullevaal stadion.

– Det smalt ganske greit i veggene, sier VM-aktuelle Morten Thoresen (24) til NRK.

Han er en av dem det ble knyttet størst forventninger til, etter at han tok gull i EM i 2020. Thoresen sammenligner OL-kvalifiseringsfiaskoen som en runde juling, både fysisk og mentalt.

– Vi hadde et skikkelig oppvaskmøte der vi måtte stikke fingeren i jorden. Det var vondt, men samtidig måtte ting opp og ut.

«TANNLØSE THORESEN»: VM-aktuelle Morten Thoresen slo gjennom med EM-gull i Roma i februar 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

– Jeg kan være ærlig å si at du kommer til å se ærlige sjeler. Det er mye skriking til hverandre. Det var et veldig hardt møte.

Den kommende uken får Thoresen sjansen til å revansjere seg i VM på hjemmebane. Det starter allerede lørdag

Norges VM-brytere Ekspandér faktaboks Kvinner Ramona Eriksen (50 kg)

Grace Bullen (59 kg)

Iselin Solheim (76 kg) Herrer Snorre Harsem Lund (55 kg)

Stig-André Berge (63 kg)

Morten Thoresen (67 kg)

Håvard Jørgensen (72 kg)

Exauce Mukubu (77 kg)

Per Anders Kure (82 kg)

Ruben Elias Been (87 kg)

Marcus Worren (97 kg)

Oskar Marvik (130 kg)

– Jeg skal være ærlig

Sommerens olympiske leker var første utgave uten norske brytere siden boikotten av Moskva-OL i 1980.

Stig-André Berge (38) skulle gjøre et siste forsøk på å gjenskape magien fra Rio for fem år siden, der han vant OL-bronse i 59-kilosklassen.

BRONSE: Stig-André Berge sikret norsk OL-medalje i Rio-OL. I 2018 og 2019 tok han sølv i EM i 63-kilosklassen. Foto: Ricardo Moraes / Reuters

– Jeg skal være ærlig. Det fysiske vi har gjort det siste halvannet året, har vært langt under nivået som skal til for å kvalifisere til OL. Vi klarer ikke å gi de få prosentene ekstra når vi er alene, sier Berge under møtet.

Han peker på de interne splittelsene i laget.

– Vi må samle oss igjen, sier han, til anerkjennende nikk fra landslagssjef Aanes.

« ... eller så må dere slutte»

Da NRK møter Berge få dager før VM-start, nesten fire måneder etter møtet, setter han ord på opplevelsen:

– Det er ikke kult når du sitter med tårer i øynene og blir fortalt at du ikke gjør jobben godt nok, sier Berge til NRK.

– Det var et oppvaskmøte der vi ble fortalt «faen, nå må dere skjerpe dere».

Landslagsveteranen mener det var nødvendig å stramme til etter å ha måtte stå over sitt første OL på 17 år. Han gjør sin siste opptreden i VM om få dager.

– Vi måtte få en oppvekker: «enten vil dere gjøre det bra eller så må dere slutte».

Nå har bryterne en gyllen mulighet til å revansjere seg. Mellom 3. og 10. oktober skal en rekke verdensmestere kåres i Jordal Amfi. Norge stiller med tolv stykker.

– Nå skal vi trykke til. Nå har vi sjansen vår. Nå har vi muligheten til å skape en god trend for oss selv, sier Thoresen – og legger til at han går for medalje.

Landslagstrener Aanes deler optimismen.

– Det er blitt mye bedre. Alle miljøer har ting å gå på, men vi har gjort en del riktige ting og en del feile valg. Nå håper vi på det beste. Det er ingen tvil om vi er sterkere sammen.