Bryter sin egen regel for Normann: – Hjertet mitt kan bli knust

Landslagsspilleren signerte for Premier League-klubben Norwich i slutten av august, men har på kort tid blitt en supporterfavoritt.

Jack Reeve og Chris Reeve, som ikke er brødre, bare har samme etternavn, driver Norwich-fansiden TalkNorwichCity og ble nylig utnevnt som «årets supportere» i en kåring fra klubben.

Bryter egen regel

De profilerte supporterne viet nylig mye tid i en fersk Youtube-video til å diskutere Normann.

Der forteller duoen at de bryter sin egen regel om å ikke bli forelsket i lånespillere.

– Jeg vil ikke bli for knyttet til ham, for jeg vet det kan ende med at hjertet mitt blir knust, men jeg er i ferd med å bli hodestups forelsket i Mathias Normann, sier Jack Reeve i videoen, som du kan se her:

Overfor NRK sier Jack Reeve at den norske 25-åringen virkelig har markert seg blant supporterne siden han kom på lån fra russiske Rostov.

– Mathias har vært spilleren som har skilt seg ut for Norwich denne sesongen. Han har ikke bare fått ros av oss, men har også blitt lagt merke til av andre Premier League-fans. Hans krigerske stil på midtbanen passer perfekt i ligaen og har blomstret på et lag som ellers har slitt en del, sier Reeve.

– Overgått alle forventninger

Normann har startet se syv siste ligakampene for gultrøyene, og har imponert på midtbanen for laget som ligger helt sist på tabellen etter elleve runder.

– Han kom hit som relativt ukjent, den russiske ligaen er jo ikke veldig populær i England. Men han har allerede overgått alle forventninger og har vært den store stjernen vår så langt denne sesongen. Det er spesielt overraskende hvor fort han har tilpasset seg Premier League, det pleier jo å ta en del måneder før utenlandske spillere kommer inn i ting, sier Reeve.

LEVER OG ÅNDER: Jack Reeve (t.v) og Chris Reeve er store Norwich-supportere og har egen nettside og Youtube-kanal der de følger klubben tett. Foto: Privat

Til NRK sier Normann at han setter stor pris på at han er tatt inn i varmen hos Norwich-fansen. Han tror det spesielt er to hovedgrunner til det:

– Vinnermentaliteten min, men også det jeg har prestert, selv om vi ikke har vunnet så mange kamper, sier landslagsspilleren.

– Norwich-fans vi har snakket med sier de har en hovedregel om at de ikke skal bli forelsket i lånespillere, men at de er blitt forelsket i deg. Hva tenker du om det?

– Det er selvfølgelig hyggelig å høre, og hvis du gjør fansen fornøyd, da har du gjort noe riktig, svarer Normann.

Vil bli i Premier League

Han har en låneavtale med Norwich som strekker seg ut sesongen. Selv er landslagsspilleren usikker på hvor fremtiden ligger.

– Godt spørsmål, nå har jeg et mål om å spille best og mest mulig hele sesongen. Da tror jeg det jeg håper og drømmer om kommer av seg selv, sier han til NRK.

– Hva drømmer du om?

– Å fortsette å være i Premier League.

SCORET: Mathias Normann scoret nylig sitt første mål i Premier League. Foto: PETER CZIBORRA / Reuters

Jack Reeve håper de kan beholde midtbanespilleren også etter sesongen.

– Ikke bare er han en herlig fotballspiller, det er også tydelig at han virkelig bryr seg. Norwich-fans ønsker spillere som virkelig legger igjen alt ute på banen, og han gjør akkurat det. Scoringen hans i sesongens eneste seier så langt vil bli husket i lang tid, sier Reeve.

Den kan du se her:

Tettey hører bare ros

En annen som kjenner klubben godt, er tidligere Norwich-spiller Alexander Tettey. Den gamle landslagsspilleren og nåværende RBK-spilleren

– Alle jeg har snakket med sier de liker ham veldig godt og at han er en god spiller. Alle har gitt ham gode tilbakemeldinger, sier Tettey til NRK.

– Normann er blitt veldig populær på kort tid, til tross for at han bare er en lånespiller. I tillegg til gode prestasjoner, hva tror du er grunnen til at fansen liker han så godt?

– Jeg tror det er måten han er på som spiller, han gir alt og kriger, det liker jo enhver supporter i verden, samtidig som han er en veldig god fotballspiller. Han skaffer både mål, målgivende og står på og spiller bra. Bare det har fansen likt veldig godt, mener Tettey.

Alt tyder på at Normann starter når Norge møter Latvia i VM-kvaliken lørdag kveld. Kampstart er 18.00.