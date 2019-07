Bryte-VM til Oslo – Berge åpner for å forlenge karrieren

– Det er vanvittig stort. Det er noe jeg har drømt om hele min idrettskarriere: At vi skulle få et VM på hjemmebane, sier Berge til NRK.

Mandag ettermiddag er det nemlig offisielt: Det internasjonale bryteforbundet (UWW) har tildelt Norges Bryteforbund (NBF) VM i bryting i Oslo i 2021.

Etter planen skal mesterskapet arrangeres på nye Jordal Amfi over ni dager i oktober.

– Går noen runder med seg selv

– Jeg har egentlig ikke hatt troen på det i det hele tatt, men nå står vi her. Nå er pengene bevilget og det er vedtatt. Det er en gledens dag for norsk bryting, sier Berge.

Det er imidlertid langt fra sikkert at Berge får oppleve VM som utøver. 35-åringen, som vil være 38 år i oktober i 2021, har tidligere uttalt at han setter punktum for karrieren før den tid kommer.

Etter å ha hørt om VM-planene, er døren blitt åpnet igjen.

STORFORNØYD: Stig Andre Berge skal bidra i bryte-VM.

– Da går man noen runder med seg selv. Jeg kommer til å være her. Jeg kommer til å bidra på en eller annen måte, og så får vi se om det blir som aktiv eller som tilskuer eller hva det blir, sier Berge.

– Du utelukker ikke at det blir som utøver?

– Jeg går «all in» på OL. Og så får jeg ta vurdering. Det skal mye til. Jeg begynner å bli en gammel mann, og jeg har noen operasjoner som venter på meg. Vi får se, sier 35-åringen.

1000 utøvere fra 100 nasjoner

Bryteforbundet opplyser i en pressemelding at mesterskapet blir et av de største idrettsarrangementene som er arrangert i Norge siden OL på Lillehammer.

Det er forventet 40.000 tilskuere, og 225 timer med TV-tid vil generere rundt 170 millioner TV-seere, ifølge forbundet.

Mesterskapet vil omfatte to grener for herrer (gresk-romersk og fristil) og en gren for kvinner (fristil).

Totalt vil 1000 deltakere fra mer enn 100 nasjoner delta i VM.

POSITIV: Trine Skei Grande ønsker å løfte breddeidretten i Norge.

– For det første handler det om markedsføre Norge som idrettsnasjon. Det er ikke bare noen få idretter som knyttes til landet vårt. For det andre er det en inspirasjon for idretter som ikke er så stor, som øker sin status i Norge, sier kulturminister Trine Skei Grande til NRK.

Mesterskapet har et budsjett på 65 millioner kroner. Oslo kommune bidrar med 15 millioner, og staten bidrar med 10 millioner kroner.

– Vi vil gjerne løfte idretter som har større potensial, og vi vil støtte idrettene som ikke får så mange sponsorkroner, så får de som har lett tilgang til andre finansieringer støtte seg til det, sier Grande.