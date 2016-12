– Det er det vondeste jeg har vært med på, sier Heidi Weng etter å ha blitt nummer tre på fristilsprinten som innledet Tour de Ski.

Weng har valgt å bo i lavlandet og reiser dagturer opp for å konkurrere på 1700 meters høyde. Det er en brutal overgang.

– Det var det jeg prøvde å si til meg selv i hodet, at nå må du bare skjerpe deg. Prologen kjentes tung, kvarten var tung, semien var tung og finalen var tung. Jeg måtte prøve å tenke positivt, at alle andre også blir slitne, men det var hardt, sier en tross alt lykkelig Weng.

– Helt sjukt

– Den var tung fra start til mål. Det var ingen rå følelse. Men det gikk veldig bra og jeg er veldig overraska, så jeg er utrolig fornøyd. Det er helt sjukt, egentlig.

Selv om det er vondt å komme fra lavlandet til høyden for å konkurrere, angrer ikke Weng på avgjørelsen.

– Alle vi tre som var på pallen i dag kom jo fra lavlandet, så da spørs det om det ikke er en fordel å bo nede, påpeker Weng.

I motsetning til Heidi Weng bor Ingvild Flugstad Østberg på konkurransehøyden. Sånn sett ble den fysiske opplevelsen mindre brutal – men resultatet desto mer nedslående.

Stakk til skogs

For Wengs argeste konkurrent i sammendraget røk i semifinalen. Det er sjelden kost. Etterpå stakk Østberg rett til skogs.

– Jeg blir j... sur når det ikke går akkurat som jeg vi. Jeg er mest irritert fordi jeg føler meg bra, sier hun til NRK.

– Stakk du ut på ski for mental eller fysisk restitusjon?

– Begge deler, tror jeg vi kan si. Jeg prøvde å si minst mulig til noen som helst, for det er ikke så mye konstruktivt som kommer de første fem minuttene. Jeg er et konkurransemenneske som har lyst til å vinne, og jeg var j... irritert på meg sjøl. Så det var både for at det var smart med tanke på morgendagen fysisk og mentalt, og av hensyn til folk rundt meg, sier Østberg.

Ville helst kjørt videre

I sammendraget – som ledes av Stina Nilsson – ligger Weng bare 4,7 sekunder foran Østberg, ettersom Østberg var klart bedre i prologen. Det er ikke mye, og Østberg kan utjevne stillingen allerede på søndagens 5 km klassiske fellesstart.

Heidi Weng gleder seg ikke.

– Jeg skulle gjerne hatt bare ett renn her og kjørt videre, men sånn er det ikke, så jeg må konsentrere meg om morgendagen, fastslår hun.