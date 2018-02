Brutale vindkast og isende kulde truer OL-øvelser: – Kan bli helsefarlig

Været har vært den store snakkisen så langt under OL i Sør-Korea, først og fremst på grunn av den iskalde vinden som gjør det umulig å bevege seg utendørs uten flere lag med tykke klær.

Men nå begynner også været også å stikke kjepper i hjulene for flere av OL-øvelsene. Flere øvelser er allerede utsatt på grunn av potensielt skumle forhold.

Problemet er kombinasjonen av mye vind, som ikke bare er kald, men også tidvis kraftig, og temperaturer som kryper faretruende lavt på kvelden. Skiskytingen i dag arrangeres klokken åtte lokal tid, og også den så lenge ut til å være truet.

– Kald fornøyelse

NRK skiskytterekspert Ola Lunde var på arenaen og sjekket ut forholdene tidligere søndag, og var bekymret noen timer før start.

– Det er mest på grunn av miksen av vind og at temperaturen kan droppe mye i løpet av kvelden. Grensen for å kunne gjennomføre er minus 20, men man må jo ta hensyn til vinden også. Det kan bli helsefarlig når det er så kaldt, sier han.

Juryen møttes en time før start, og det ble bestemt at det blir skirenn siden forholdene har blitt bedre utover dagen.

– Det blir en kald fornøyelse, sier Lunde.

Funksjonærene hadde mye å gjøre under slopestyle-finalen søndag morgen, lokal tid. Da blåste det ganske mye, og snøen måtte stadig jobbes med. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Alpint utsatt og avlyst

Været har imidlertid gått hardere utover andre idretter. I nabobygda Jeongseon sitter de norske alpinistene og prøver å få tida til å gå. Utforen som skulle ha blitt arrangert i natt (norsk tid) ble utsatt til torsdag på grunn av vinden, som man mente var for farlig.

Også morgendagens kombinasjonstrening er avlyst av samme grunn.

– I og med at det ikke ble utsettelser, bare en tydelig beskjed fra FIS for både i dag og i morgen, så var det ingen tvil om at det måtte avlyses. Men for vår del så gjør ikke dette så mye, sier den norske alpintsjefen Claus Ryste.

Nå har lagets fysiske trener Lars Mæland fått ansvar for å aktivisere laget mens de venter på nye konkurranser og treninger i bakken.

– Vi prøver å koble av, gjøre sosiale ting og prøve å holde motivasjonen og humøret oppe. Vi bor et stykke unna de andre, så det er ikke så mye å gjøre her, og det er mye vind og kaldt i tillegg, sier han.

– Har forårsaket mange fall og skader

Også snowboardkjørerne har merket vinden godt.

På morgenkvisten søndag ble det gjennomført en slopestyle-finale hvor flere av utøverne, blant andre de norske håpene Marcus Kleveland og Ståle Sandbech, strevde med å få til sine krevende triks og hopp mens vinden røsket i brettene.

Både Sandbech og Kleveland innrømmet at vinden satte dem ut i finalen, som endte uten norske medaljer.

Det var sol, men mye vind under slopestylefinalen søndag morgen. Foto: Michael Probst / AP

Bare en time senere ble det klart at kvinnenes slopestyle-kvalifisering ble avlyst på grunn av vinden, siden man mente det ikke ville være forsvarlig å gjennomføre.

Spesielt for snowboardere kan vind bli farlig - på grunn av de høye svevene.

– Man kan bli blåst ut av balanse når det er store hopp og svev. Dette skjedde med Silje Norendal i prøve-OL for to år siden, og da brakk hun armen. Vinden kan bremse farten man trenger mot hoppet, og utøveren risikerer å ikke komme frem til landingen. Landing på kulen har forårsaket mange fall og skader, forklarer NRKs snowboardekspert Tom Hovde.

Kvinnenes slopestylefinale skal etter planen arrangeres i morgen, og da får alle som skulle delta i kvalifiseringen være med. Det spørs bare om været blir bra nok.

Forfrosne hoppere

Hopperne er de som har fått kjenne kulda aller mest på kroppen. Hopp arrangeres nemlig sent på kvelden lokal tid, og i den første konkurransen var de ikke ferdige før nærmere midnatt. Da er det, for å si det forsiktig, ganske kaldt.

Robert Johansson måtte "tine opp" tærne etter at han tok OL-bronse. Foto: DOMINIC EBENBICHLER / Reuters

Robert Johansson, som tok bronsen i liten bakke lørdag, måtte varmes under pressetreffet etter hopprennet. Han fortalte at han ikke hadde følelse i beina etter at han hoppet, og at han aldri har vært så kald i en hoppbakke.

– Jeg tror det er pers, sa han.

Også landslagstrener Alexander Stöckl forteller om helt spesielle forhold.

– Det var ekstremt krevende. Det var cirka minus ti grader på toppen, og i tillegg blåste det med ti til femten meter i sekundet. Det er en wind chill-faktor som gjør det helt ekstremt. Utøverne har cirka én centimeter stoff mellom vind og kropp, og det er ikke mye. Så må de stå og vente, og gå inn og ut på bommen. Det er ekstremt krevende, forklarer han.

Det er meldt temperaturer ned mot 14 minus på dagtid i Pyeongchang mandag. Da er det både storslalåm for kvinner og skiskyting for begge kjønn.

Men det er lov å håpe på bedre forhold snart: Været skal slik det ser ut nå bli bedre utover neste uke.