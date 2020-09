Brutal avslutning for Ruud – ute av US Open

Matteo Berrettini – Casper Ruud 6-4, 6-4, 6–2

Casper Ruud reddet fire første matchballer i egen serve og kjempet til siste slutt, men i egen serve vant Berrettini blankt.

21-åringen fra Snarøya var for første gang i tredje runde i en majorturnering på hardcourt. Mot den hardtservende, italienske kjempen Matteo Berrettini tok US Open-eventyret slutt for Casper Ruud.

Berrettini, som er seedet som nummer seks i turneringen og er nummer åtte på verdensrankingen, viste gang på gang klasse da han avgjorde poengene til sin favør på de viktigste punktene i oppgjøret.

Etter kampen fikk Ruud likevel ros av Berrettini for kampen han hadde spilt.

– Jeg tror alt virket bra. Jeg startet bra som de andre kampene og servet bra. Denne karen er farlig og kan spille veldig bra. Jeg kjenner ham; hvis han har tid med forehanden er han farlig. Jeg måtte være nær grunnlinjen og det fikk jeg godt til, sier Berrettini etter kampen.

Ruud slo nettopp Berrettini på grus i Roma i fjor, i tre strake game. Denne gangen var det italieneren som gjorde det samme.

– I fjor da vi møttes var han bedre, i dag var jeg bedre. Jeg er helt sikker på at vi vil møtes mange ganger framover. Han har en stor framtid, roser italieneren.

Ruud ble bare brutt to ganger i de to første settene, men det var nok for at kampen endte med tre sett mot null i motstanderens favør. Ruud på sin side fikk bare noen få muligheter til å bryte gjennom den to timer lange kampen, men klarte ikke å finne veien forbi den 196 centimeter lange italieneren..

Tidlig brudd

Allerede fra start fikk Ruud merke at motstanden var på et annet nivå enn hva han hadde møtt i de to første rundene mot Emil Ruusovuori og Mackenzie McDonald.

Italieneren fikk tidlig i gang sin kraftfulle forehand og i Ruuds andre servegame måtte nordmannen se at Berrettini brøt.

Ruud spilte seg inn i settet igjen og fikk sjansen til å bryte tilbake på stillingen 2-3, men Berrettini holdt serven på mesterlig vis. Den sjetteseedede italieneren servet inn flere ess og det var nok til å holde unna for Ruud i det første settet.

Ruud var helt på høyde med motstanderen i starten av det andre settet og var bedre med i Berrettinis servegame enn motsatt.

Nordmannen servet først og holdt føringen i settet med god lengde og slag fra grunnlinjen. Ruud spilte godt, men da det gjaldt som mest sviktet det for 21-åringen.

På 4–4 fikk Berrettini sin første sjanse til å bryte og da Ruud bommet på førsteserven, tok 24-åringen fra Roma det avgjørende poenget.

Raknet mot slutten

Ruud hadde to sjanser til å bryte tidlig i det tredje settet, men sendte to slag for langt og ut. I stedet var det Berrettini som umiddelbart gjorde det Ruud ikke klarte å brøt til 2–1 i det tredje og avgjørende settet.

Ruud svarte godt i neste servegame og kjempet seg til nye brytemuligheter, men Berrettini servet eminent og etter kampens lengste servegame økte han til 3–1.

Det raknet litt for Ruud etter dette og Berrettini fikk tre sjanser til å bryte i Ruuds neste servegame. Dermed sto det raskt 4–1.

Berrettini truet med å vinne de siste fem gamene i sistesettet, men Ruud viste karakter og reddet fire matchballer i egen serve, før Berrettini gjorde kort prosess og vant det avgjørende gamet blankt.

Nå møter italieneren russiske Andrej Rubljov i fjerde runde.