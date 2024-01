– Nei, jeg erkjenner ikke straffansvar for tiltalen, sier Besseberg i starten av rettssaken.

Klokken 09.15 startet rettssaken mot Besseberg (77), som var president i Det internasjonale skiskytterforbundet i mer enn 25 år.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon.

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim ble klar over at etterforskningen hadde kodenavnet «Janus» da hun overtok ansvaret for saken. Hun forklarte at dette er den antikke guden med et hode, men flere ansikter.

Hun påpeker at de i tiltalen viser til at Besseberg i en sammenhengende tiårsperiode brukte denne perioden til å berike seg selv.

Det skjedde gjennom flere måter, påpeker Djupesland i innledningsforedraget. Blant annet gjaldt dette:

Tilrettelegging for hans lidenskapelige interesse for jakt

Behov for samvær med kvinner som Djupesland karakteriserer som prostituerte.

Aktor Marianne Djupesland i rettssalen i Buskerud Tingrett tirsdag Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bestrider ikke gaver

Påtalemyndigheten anklager Besseberg for å ha tatt imot bestikkelser i form av prostituerte tilbudt av russere, eksklusive klokker og påspanderte jaktturer. Det er også en anklage om leasingbil betalt av et selskap som skaffet markedsavtaler.

Alt dette er blitt presentert før lunsj på rettens første dag. Bessebergs advokat, Christian B. Hjort, sier Besseberg bestrider anklagene i tiltalen, etter å ha hørt Djupelands innledningsforedrag.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men har han likevel innrømmet å motta gavene det blir snakket om?

– Det er riktig at han ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, men han bestrider ikke at han har mottatt disse klokkene, deltatt på jaktturene også videre, sier Hjort før han understreker en ting:

– Han bestrider å ha tatt imot noen seksuelle tjenester påspandert av russerne, sier Christian B. Hjort.

Bessebergs forsvarer Christian B. Hjort i samtale med aktor Marianne Djupesland. Foto: NTB

– Men er ikke dette regnet som korrupsjon og noe som gjør at han kan dømmes?

– Hvorvidt noe er korrupsjon eller ikke beror på en sammensatt vurdering. Besseberg vil forklare seg i detalj om de faktiske forhold i sin frie forklaring i morgen. Jeg vil vise til det han vil si der.

– Medgir han at dette er bestikkelser eller smøring?

– Nei, han erkjenner ikke at dette er bestikkelser eller smøring.

– Men han erkjenner at han har mottatt gavene i kraft av sin stilling i IBU?

– Ja, de detaljene om mottak av de forskjellige gavene og deltakelse på jaktturer også videre, det forklarer han seg om i morgen, sier Hjort.

Rettstegning av Besseberg i Buskerud Tingrett Illustrasjon: Ane Hem / NTB

Mener klokkegaver er harmløse

I aktoratets innledningsforedrag, gikk Marianne Djupesland gjennom alle punktene i tiltalen (les hele tiltalebeslutningen i bunn av saken). De inneholdt blant annet at Besseberg skal ha mottatt klokker, organisert kontakt med prostituerte fra Norge, og ha hatt en stående invitasjon til jaktopphold i utlandet.

Påtalemyndigheten viste frem bilde og verdivurderinger av flere klokker som de mener Besseberg skal ha mottatt som bestikkelser. En av disse er blitt verdsatt til 195.000 kroner av en norsk urmaker.

– Alle er bestikkelser i lovens forstand, sa aktor Djupesland.

Djupesland var helt klar på at det ikke er noen tvil om at den tidligere mektige russiske skiskyttertoppen Aleksander Tikhonov skal ha gitt Besseberg en klokke av merket Ulysses Nardin.

– Det er ubestridt at den ble mottatt i Holmenkollen og ble gitt av Aleksander Tikhonov, sa aktor Marianne Djupesland.

KLOKKEGAVE? Alexander Tikhonov var visepresident i det internasjonale skiskytterforbundet. Han nekter for å ha gitt Besseberg en klokke. Foto: NTB

Selv har Tikhonov overfor NRK nektet for at han har gitt Besseberg noen kostbare gaver. Hva andre har gjort, etter at han var ferdig som leder, sier han at han ikke vet.

Eksklusive klokkegaver mente han uansett, på generelt grunnlag, var helt harmløst.

– Jeg var ikke til stede da han fikk klokker i gave. Men hvis han fikk klokker så mener jeg det ikke er farlig. Det er en vennskapelig gave og ingenting farlig. Han måtte bare fylle ut en deklarasjon om at han fikk en slik gave, en klokke eller to, sa Tikhonov.

– Men denne klokken, har du gitt ham en gave?

– Jeg har ikke sett noe av det. Jeg har ikke sett den klokken. Jeg har ikke gitt klokke i gave.

Tikhonov har ikke svart NRK etter at Djupesland fortalte at det ikke var tvil om at en av klokkene ble gitt av ham.

Dette er bare en av flere klokker aktor mener Besseberg mottok fra myndighetspersoner i Russland.

De la også frem prisen på jaktturer i Tsjekkia og Østerrike der Besseberg felte dyr.

Besseberg med en felt muflon. Den lever i sentrale deler av Europa.

Jaktturene i disse landene og dyrene han felte og fikk troféer av skal samlet sett hatt en verdi på rundt en halv milion kroner.

– Det sentrale bevistemaet her er om jakten ble mottatt i anledning Bessebergs stilling, sier aktor Djupesland.

Hevder Besseberg bestilte prostituerte fra Norge

Aktor Djupesland hevdet også at Besseberg, på telefon fra Norge, har avtalt samvær med prostituerte.

– Fordelene Besseberg har mottatt er krevd, akseptert eller mottatt i Norge, og dermed gjelder straffeloven i Norge, sa Djupesland.

– Om det ble gjennomført samleie eller ikke, er ikke avgjørende. Det kan være av relevans, men ikke avgjørende. Heller ikke om kvinnene defineres som prostituerte eller ei. Fordelen mener vi, og slik det er formulert i tiltalen, er at russerne organiserer disse kvinnenes tilstedeværelse og stiller dem til disposisjon for Besseberg, slik at han kan velge å benytte seg av deres tjenester, seksuelt samvær, hvis han vil. Og det uten kostnad for ham, sa Djupesland.

Anders Besseberg var i mer enn 25 år president i Det internasjonale skiskytterforbundet. Her fra 2017. Foto: NTB

Hun poengterte at aktoratet ikke vet hva russerne har måttet betale for disse damene, og at det uansett er underordnet.

– Jeg minner om at en bestikkelse i lovens forstand ikke trenger å kunne regnes om til pengeverdi, det omfatter også seksuelle tjenester og alt tiltale ser seg tjent med eller drar nytte av. Vi mener han har sett seg tjent med, og dratt nytte av, at disse prostituert er til disposisjon.

Besseberg bestrider at han har mottatt seksuelle tjenester påspandert av russere.

Kontanter

Djupesland vektla også hva saken ikke gjelder:

1. Mottak av kontakter.

– Jeg sier dette fordi det er mye omtalt i media. Første siktelse gjaldt mottak av kontakter, sier Djupesland og påpeker at det var mistanke om dette.

Hun opplyser at det på gården til Besseberg ble funnet kontanter til verdi av 270.000 i norske kroner. Også fremmed valuta tilsvarende en verdi på 100.000 norske kroner.

– Det har vært etterforsket om dette kunne stamme fra bestikkelser fra russisk hold, sier Djupesland.

Det ble ikke tatt ut tiltale om dette.

Hun forteller imidlertid at det vil bli ført bevisføring om privatøkonomi som har hatt stort innslag av kontanter.

– Han hadde ikke bankkort fra sin norske konto, sier Djupesland.

2. Saken gjelder ikke doping

– Den første siktelsen i Østerrike gjaldt også mistanke om at Besseberg skulle ha medvirket til brudd på østerriksk dopinglovgiving, sier Djupesland.

Det er ikke tatt ut tiltale om dette.

Brudd på loven om at det er forbudt å benytte prostituerte i utlandet er heller ikke er tatt med i tiltalen. Djupesland påpeker imidlertid at mottak i seg selv er et brudd på straffeloven.

Stor idrett

Djupesland pekte på at skiskyting har blitt en stor TV-idrett med store økonomiske interesser både for IBU og andre aktører. Blant dem selskapet Infront som de mener har betalt en leasingbil for Besseberg over en syvårsperiode fra 2011–2018.

Hun påpekte også hvilken rolle Russland har i denne saken.

– Dette temaet ble særlig synlig etter Sotsji OL i 2014. Etter dette OL ble det avdekket systematisk dopingjuks i favør av russiske utøvere. Etter det ble det spørsmål om hvordan det skulle håndteres.

– Vi anfører at Besseberg ikke hadde noe med dopingjukset å gjøre. Det fant sted blant annet på laboratoriet i Moskva, sa Djupesland før hun la til:

– Han kunne utøve innflytelse over hvilke konsekvenser dette kunne få for Russland, sier Djupesland.

Det er satt av seks uker til rettssaken i Buskerud Tingrett i Hokksund.