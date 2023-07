Brukte ikke hijab under sjakkparti – nå bytter hun nasjon

Ukrainsk fekter får tilbake VM-plassen – ble straffet for ikke å ta russer i hånden

Ukrainas fektestjerne Olga Kharlan (32) får likevel delta videre i årets VM i Milano. Helomvendingen skjer dagen etter at hun ble disket på kontroversielt vis.

Det internasjonale fekteforbundet snur etter at saken har fått mye omtale det siste døgnet. Kharlan får dermed delta i lagkonkurransen i mesterskapet.

Torsdag ble hun diskvalifisert for å ha nektet å ta russeren Anna Smirnova i hånden etter en seier i mesterskapet. Kharlan hadde på forhånd gjort det klart at hun ikke kom til å takke motstanderen for kampen. (NTB)