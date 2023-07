Sjå på biletet over.

I fleire år har Rasmus Tiller vist at han har eit svært høgt toppnivå. Det trudde han lenge skulle føre til siger i den franske kultklassikaren Tro-Bro Léon tidlegare i år.

I staden vart han nummer fem i spurten blant sju ryttarar, den tredje femteplassen til 26-åringen i rittet til no i karrieren.

Over målstreken nærast dirra han av irritasjon og skuffelse og hamra framhjulet ned i asfalten to gonger.

– Der var eg så skuffa og forbanna at eg nesten ikkje orka å gå tilbake til bussen, seier Tiller til NRK.

TOUR-DEBUTANT: Rasmus Tiller syklar sin første Tour de France i karrieren. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Fekk Kristoff-råd

Grunnen var at han sjølv vart låst heilt inne i spurten og måtte stoppe opp to gonger på kort tid. Først med under 50 meter igjen fekk han ein fri bane og då var sigerssjansen spolert.

Tiller har i mange år vore kjend for å vere frykteleg sterk, men det har i liten grad ført til store sigrar. Før årets Tour de France stod han med to NM-gull og to sigrar i det belgiske éindagsrittet Dwars door heitte Hageland på proffnivå.

Etter målgang i det franske rittet, søkte han raskt råd frå lagkamerat Alexander Kristoff, som står med 88 proffsigrar i karrieren.

Tiller hadde tenkt at han var i perfekt posisjon, i tredjeposisjon, på hjulet til Giacomo Nizzolo og Arnaud De Lie, som enda som nummer éin og to.

– Vi snakka gjennom det rett etterpå, at eit scenario slik som det, der vi er fem–seks (sju) mann, så sa han at det ofte er lurt å liggje bakarst. Då har du meir oversikt over når folk opnar spurten, i staden for å liggje midt i gruppa. Då har du ikkje noko kontroll på kva dei bak gjer, og viss dei opnar før deg, så kjem du for seint og kan fort bli sperra, seier Tiller.

Fokus på læring

Skuffa og forbanna var Tiller også etter den første etappen i Tour of Norway i slutten av mai. Også denne gongen etter å ha vorte sperra inne i spurten, etter at opptrekkjaren til Bora-Hansgrohe slo ut på motsett side av kva Tiller og Uno-X-laget hadde snakka om på førehand.

Resultatet vart ein 21.-plass, i ein spurt der nordmannen igjen trudde på siger.

– Det er ein juniorfeil. Eg veit ikkje kva eg skal seie, eg er berre så vanvitig skuffa. Herregud, sa han til TV 2 like etter målgang.

Med litt lågare puls nokre veker seinare, seier Tiller at han prøver å utnytte feila han har gjort.

– Det har vore veldig viktig for min del å ikkje berre gløyme det og ikkje tenkje meir på det, men faktisk bruke det som læring. Neste gong eg kjem i liknande situasjonar, så veit eg kva eg skal gjere. Når ein byrjar å knekke den koden, så trur eg også resultata byrjar å komme.

– Det eg trur som i alle fall er bra for meg er å gjere dei feila i dei ritta, enn at eg gjer den feilen i Touren. No har eg lært korleis eg ikkje skal gjere det, i kall det litt mindre ritt. Touren er jo det største vi køyrer. Det å kunne gjere det rett der, det hadde smakt betre om eg hadde vunne Tro-Bro. Eg må berre prøve å sjå på det på den måten.

KLASSIKARSPESIALIST: Tiller har dei fremste resultata sine i belgiske og franske éindagsritt. Her i aksjon på veg gjennom Arenberg-skogen under Paris-Roubaix i år, med Alexander Kristoff og Søren Wærenskjold like bak.

Halvfornøgd etter første Tour-sjanse

Av den grunn var også sigeren i Hageland i juni forløysande for Ringebu-syklisten.

– Eg har kjent meg veldig bra på trening og gjort ein del gode ritt, men har mangla det siste vesle på slutten. Eigentleg primært posisjonering. Eg har følt at fysikken og forma har vore god nok til å vinne ritt, så det var herleg å få den sigeren i Hageland og kjenne at ein kan vinne òg, på ein måte.

I Tour de France har han primært gjort ein jobb for mellom anna Alexander Kristoff og Tobias Halland Johannessen. Samtidig fekk han sjansen til å køyre for eigne sjansar på den åttande etappen, der han vart nummer åtte i ein spurt frå eit redusert hovudfelt.

Etter målgang var Tiller igjen sjølvkritisk.

– Eg feiga kanskje litt ut, med halvannan kilometer igjen. Eg må kanskje å tore å liggje litt meir på hjul før eg opnar spurten, sa han til NRK, og la til at han igjen skulle ta det med som læring.

– Vi ser at Tiller er den raskaste på dei siste 500 meterane, men har feil posisjon. Viss vi klarer å klokke inn alt som vi ønskjer, så er det mogleg. Eg seier ikkje at vi kjem til, men at det er mogleg, sa sportsdirektør Stig Kristiansen dagen etter.

– Overtenkjer nok litt

Sjølv om Tiller har ein svært giftig spurt og stoler fullt og heilt på den frå mindre grupper, er han ikkje spesielt glad i posisjonskampen i dei større massespurtane.

Ein smak på kva ein massespurt kan innebere fekk han som andreårssenior i Arctic Race of Norway i 2016. På den første etappen vart han nummer åtte, men like over målstreken vart han send rett i gjerdet. Astana-ryttaren Ruslan Tleubayev hamna i ein skvis og enda opp med å køyre rett inn i Tiller.

– Eg er ikkje så superglad i massespurtane, men det er ikkje på grunn av velten der at det har vorte slik. Det har vore meir at eg ikkje er så komfortabel i dei situasjonane, seier Tiller om massespurtane.

TØFT MØTE MED ASFALTEN: Rasmus Tiller etter opningsetappen i Arctic Race i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

For nordmannen er truleg eit brot den mest realistiske sigersmoglegheita i Touren, der etappe 18 og 19 på torsdag og fredag skil seg ut som gode moglegheiter.

Sportsdirektør Gino Van Oudenhove har følgt Tiller tett i Joker, Team Dimension Data/NTT Pro Cycling og Uno-X. Under Tour of Norway fortalde han NRK at dei «konstant» jobbar med Tiller og korleis han skal løyse finalane.

– Det viktigaste er at ryttarane utviklar ein slags intuisjon der ting går rett. Rasmus overtenkjer nok litt og blir veldig påverka av det som skjer rundt han, sa Van Oudenhove den gong.

– Å vinne ritt er ikkje lett. Du kan ikkje bestille det. Dei andre du sit med vil jo vinne òg. Det er marginar og det er dette vi jobbar med, med å få dei marginane på vår side